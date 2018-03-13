Пьяный житель приморского села требовал свидания с Ксенией Собчак

Полиция. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Мужчина закрылся в автомобиле и достал предмет, похожий на гранату

13 марта, PrimaMedia. Политически настроенного гражданина остановили полицейские в селе Новоникольске Уссурийского городского округа. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, заперся в своем автомобиле и потребовал разговора с Ксенией Собчак, продемонстрировав полицейским предмет, похожий на гранату, сообщает корр. ИА UssurMedia.

Как рассказали в управлении ГОЧС, на пульт единой диспетчерской службы от оперативного дежурного поступил звонок в 20.44 в понедельник, 12 марта. В Новоникольске в районе дома № 65 по улице Советской сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого оказался в алкогольном опьянении. Мужчина 1973 года рождения закрылся в салоне машины и потребовал личного разговора с Ксенией Собчак или ее представителем. Серьезность намерений гражданин подкрепил демонстрацией предмета, похожего на гранату.

На место было вызвано подкрепление и пожарная охрана.

По словам пожарных, когда они прибыли на место, инцидент уже был прекращен. Мужчина вышел из автомобиля, граната оказалась учебной, ее изъяли сотрудники полиции.

Подробности произошедшего выясняются.