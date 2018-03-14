"Строитель России". Фото: https://inter-regional.ru/stroitel-rossii.html

«Строитель России» прокомментирует изменения в законодательстве

Крупнейшее в стране образовательное мероприятие для специалистов строительной отрасли пройдет в Москве с 16 по 20 апреля (ВИДЕО)

14 марта, PrimaMedia. Строительство – одна из основополагающих сфер экономики всей страны. В наши дни эта отрасль не стоит на месте. Власти дали задание по оптимизации данной области. Для этого в России организовали площадку "Строитель России", консолидирующую навыки мастеров для интеграции цельного информационного пространства.

"Строитель России" организуется каждый год. Здесь собираются профессионалы своего дела в области реализации строительно-инвестиционных проектов и стоимостного инжиниринга, где вниманию публики представят свыше двадцати разноплановых программ для всех строительных специальностей. Содержание семинаров и курсов разработано профессионалами из городов Федерального значения. На протяжении последних лет из-за изменений, которые вводятся в кодекс Градостроения, даже маститые ГИПы осознают нехватку собственных знаний. Как раз по этой причине в мероприятии "Строитель России" главное место занимают квалификационные курсы "Главный инженер проекта". Курс содержит нужные практические сведения и теоретическую часть. За 12 месяцев подготовки информационного продукта, в него включили свежие изменения в законотворчество, а также пожелания целевой аудитории.

Форсирование скоростей развития технического обеспечения ведет к росту допустимых возможностей, и, как итог, возрастание требований к уровню проектной документации дает толчок к формированию новых подходов и оценке квалификации инженеров проектов.

Организует мероприятие Сибирский межрегиональный учебный центр. Он дает ГИПам шанс повысить профессионализм в вопросах:

Изыскание сооружений и зданий;

Определение необходимых видов экологических разделов в различных ситуациях;

Противопожарные требования (к решениям общего плана);

Энергоэффективные законы и его предписания;

Организация сотрудничества мастеров при проектных работах;

Обеспечение эффективности возведения и эксплуатации объекта в экономическом плане.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте https://inter-regional.ru/stroitel-rossii.html или по телефону 8-800-700-86-69.

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