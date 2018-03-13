ВТБ внес свою лепту в сохранении на Дальнем Востоке редких видов крупных кошачьих

Деньги. Фото: Пресс-служба группы ВТБ в ДФО

На средства банка были приобретены техника и оборудование для заповедников и нацпарков

13 марта, PrimaMedia. В 2017 году в рамках второго этапа совместного с WWF России проекта "Сохранение редких видов крупных кошачьих в России" на средства ВТБ были приобретены техника и оборудование для заповедников и нацпарков Дальнего Востока, Алтая и Кавказа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

На Дальнем Востоке техника предназначена для обеспечения мобильных бригад охотинспекторов и борьбы с браконьерством. Получателями стали национальный парк "Бикин", Лазовский заповедник, Управление лесного хозяйства Хабаровского края, Управление по охране животного мира и Дирекция региональных особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области, Департамент охотничьего надзора по Приморскому краю.

За год охотинспекторам переданы автомобиль MITSUBISHI L200, четыре снегохода YAMAHA VK10F, мотовездеход Yamaha Kodiak YFM700FWB, лодка СЕВЕР и три лодочных мотора YAMAHA 40 XMHS. Закупку оборудования и снаряжения осуществила компания "ВТБ Экология", созданная для реализации экологических инициатив группы ВТБ.

В целом в рамках проекта ВТБ в течение пяти лет выделит WWF 5 млн долларов. Первые два транша, каждый в размере 1 млн долларов США, банк уже перечислил фонду. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млн долларов.

Для справки:

Проект по сохранению редких видов крупных кошачьих разработан WWF совместно с Минприроды России и реализуется при поддержке ВТБ. Проект ориентирован на сохранение таких редких видов животных, как амурский тигр, дальневосточный леопард и снежный барс, а также на восстановление популяции переднеазиатского леопарда.

В рамках проекта планируется создать новые и поддержать работу существующих особо охраняемых природных территорий, оптимизировать территориальное планирование и программы социально-экономического развития перечисленных регионов. Большое внимание будет уделяться борьбе с браконьерством, разрешению конфликтных ситуаций с хищниками и повышению уровня жизни людей в этих районах. Кроме того, проект обеспечит активное участие Российской Федерации в реализации международных соглашений и трансграничных программ в области сохранения крупных кошачьих.