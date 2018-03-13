«Примсоцбанк» выдал первый кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития

Общая сумма кредитных средств, предоставляемых АО «Мадера» - 200 млн рублей

13 марта, PrimaMedia. "Примсоцбанк" заключил кредитный договор с компанией "Мадера" (г. Иркутск) на общую сумму 200 млн рублей под 6,5% годовых по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемого Минэкономразвития, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Кредит был предоставлен в формате возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств и кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 млн рублей на приобретение основных средств (спецтехники и оборудования).

Напомним, что "Примсоцбанк" стал одним из 15 российских банков, включенных Минэкономразвития и Корпорацией МСП для участия в программе льготного кредитования в приоритетных отраслях экономики: сельского хозяйства, строительства, производства, транспорта и связи, внутреннего туризма и некоторых других видов деятельности и является единственным дальневосточным банком в этом списке. Программа предусматривает возможность получения кредитных средств на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

"Кредиты на инвестиционные цели могут быть предоставлены на срок до 10 лет в сумме до 1 млрд рублей, оборотные кредиты – на срок до 3 лет в сумме до 100 млн рублей, — отмечает начальник кредитного департамента ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Клавдия Беккер. – В ближайшие полгода мы планируем выдачу кредитов по льготной ставке на сумму около 1 млрд рублей. Стоит отметить, что практически во всех регионах присутствия банка возможно кредитование под поручительство Гарантийного фонда".

Узнать подробнее о программе льготного кредитования по программе Минэкономразвития можно в офисах банка и по телефону 8-800-200-42-02.