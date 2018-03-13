На строительство культурных центров во Владивостоке выделено 30 млрд рублей – Тарасенко

На строительство культурного центра во Владивостоке выделено 30 млрд рублей – Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Руководитель края проводит встречу с бизнесменами

13 марта, PrimaMedia. На создание культурных центров во Владивостоке государство выделило 30 млрд рублей. Об этом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил на встрече с представителями регионального бизнеса во вторник, 13 марта, передает корр. ИА PrimaMedia.

Как ранее сообщало агентство, филиалы именитых столичных культурных учреждений, создаваемые во Владивостоке, хотят собрать в одном месте. Об этом недавно в своем послании к Федеральному Собранию упомянул президент России Владимир Путин. Однако пока никто не знает, где именно будет основан новый культурный центр.

Речь идет о совместном расположении культурных учреждений — филиалов Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, других учреждений. В таком виде проект будет более привлекательным как для жителей края, так и для гостей. Варианты территориального расположения культурного центра во Владивостоке находятся в стадии обсуждения. Решение будет принято после проведения всех согласительных процедур.

Напомним, ранее местом расположения филиала Эрмитажа во Владивостоке был назначен объект культурного наследия регионального значения по адресу Светланская, 38/40. На фасаде этого здания предыдущий губернатор Приморья вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в 2016 году открыл соответствующую табличку, анонсирующую намерение. Однако разработчики дорогостоящего проекта реставрации затянули с исполнением заказа, и новый врио губернатора Андрей Тарасенко распорядился разорвать контракт. При этом подряд на непосредственно ремонтные работы уже тоже выигран по конкурсу.

Исчезла ясность и насчет размещения филиала Третьяковской галереи – для него отвели пустующее крыло на Алеутской, 12, ранее переданное Приморской государственной краевой картинной галерее. ПГКГ должна была курировать ремонт в этом крыле и вообще выступать оператором создания филиала Третьяковки во Владивостоке. Однако на прошлой неделе представители ПГКГ уже не смогли уверенно ответить на вопрос корреспондента ИА PrimaMedia, остались ли в силе первоначальные планы.

Одним из первых громких заявлений нового руководителя Приморья Андрея Тарасенко стало намерение убрать стадион "Динамо" из центра города, а на его месте возвести культурный центр и сформировать прогулочную зону. Есть вероятность, что президентское высказывание было подтверждением именно этого тезиса.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в новый музейно-культурный центр войдут филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока. В здании будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, выставочный зал для Приморской картинной галереи и вспомогательные помещения.

"В настоящее время ведется подбор площадки под размещение комплекса. Достигнута договоренность, что в ближайшее время к нам приедут разработчики проекта", – комментировал ранее врио губернатора Андрей Тарасенко.

Целью сегодняшней встречи руководителя края с бизнесменами стало обсуждение проблем и перспектив развития экономики Приморского края.