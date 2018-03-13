Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2

Главной темой встречи горожан и энергетиков стало влияние выбросов станции на окружающую среду города

13 марта, PrimaMedia. Представители общественных организаций и жители Первомайского района Владивостока встретились с руководством Владивостокской ТЭЦ-2. Главной темой встречи горожан и энергетиков стало влияние выбросов ВТЭЦ-2 на окружающую среду города и района бухты Тихой. Жители района смогли познакомиться с работой предприятия и побывали в самом "сердце" станции — котельном цехе, где находятся 14 котлоагрегатов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

На вопрос о том, как влияют на экологию города четыре оставшихся после модернизации угольных котла ВТЭЦ-2, руководитель службы экологии филиала "Приморская генерация" Алексей Юртаев заверил, что за два последних года контролирующие органы не выявили ни одного нарушения в работе ВТЭЦ-2: "Контролирующие органы, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, ежегодно проверяют Владивостокскую ТЭЦ-2. Только в 2017 году прошло 5 — 6 проверок, в том числе по жалобам горожан. За два года не выявлено ни одного нарушения экологического законодательства и превышения выбросов вредных веществ в атмосферу".

Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2

Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

Участникам встречи рассказали, что на четырех угольных котлах стоят современные золоулавливающие установки, которые не допускают превышения вредных выбросов в окружающую среду.

Кроме того, горожан интересовало, с чем связано повышенное количество дымовых газов в 2018 году.

Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2

Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

"В этом году зима аномально холодная. Поэтому станция работала на полную мощность. Задействованы были все 14 котлоагрегатов: 10 газовых и четыре угольных. Отсюда непривычная картина для горожан – большое количество дымовых газов. С наступлением тепла угольные котлы отключаем. Например, сегодня отключили два котлоагрегата, работающих на угле. И это несмотря на то, что выпала месячная норма осадков в виде снега", — ответил директор Владивостокской ТЭЦ-2 Игорь Шиянов.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

На строительство культурных центров во Владивостоке выделено 30 млрд рублей – Тарасенко

12:00

Кренившийся в бухте Золотой Рог плавучий док полностью затонул

08:00

Есть ли жизнь в ТОРе: какие предприятия создают резиденты "Надеждинской" в Приморье

10:50

Грязный снег с центральной площади Владивостока вывозят в Снеговую Падь

12 марта, 14:05

Дебош в поезде «Владивосток-Новосибирск»: избиение беременной и угрозы всему вагону

09:05

Владивосток окутал сильный туман: город снова встал
Алексей Козицкий: Справедливороссы всегда выступали за справедливый кадастр
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia