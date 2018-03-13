Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

Главной темой встречи горожан и энергетиков стало влияние выбросов станции на окружающую среду города

13 марта, PrimaMedia. Представители общественных организаций и жители Первомайского района Владивостока встретились с руководством Владивостокской ТЭЦ-2. Главной темой встречи горожан и энергетиков стало влияние выбросов ВТЭЦ-2 на окружающую среду города и района бухты Тихой. Жители района смогли познакомиться с работой предприятия и побывали в самом "сердце" станции — котельном цехе, где находятся 14 котлоагрегатов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

На вопрос о том, как влияют на экологию города четыре оставшихся после модернизации угольных котла ВТЭЦ-2, руководитель службы экологии филиала "Приморская генерация" Алексей Юртаев заверил, что за два последних года контролирующие органы не выявили ни одного нарушения в работе ВТЭЦ-2: "Контролирующие органы, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, ежегодно проверяют Владивостокскую ТЭЦ-2. Только в 2017 году прошло 5 — 6 проверок, в том числе по жалобам горожан. За два года не выявлено ни одного нарушения экологического законодательства и превышения выбросов вредных веществ в атмосферу".



Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

Участникам встречи рассказали, что на четырех угольных котлах стоят современные золоулавливающие установки, которые не допускают превышения вредных выбросов в окружающую среду.

Кроме того, горожан интересовало, с чем связано повышенное количество дымовых газов в 2018 году.



Жители района бухты Тихой посетили Владивостокскую ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба АО "ДГК"

"В этом году зима аномально холодная. Поэтому станция работала на полную мощность. Задействованы были все 14 котлоагрегатов: 10 газовых и четыре угольных. Отсюда непривычная картина для горожан – большое количество дымовых газов. С наступлением тепла угольные котлы отключаем. Например, сегодня отключили два котлоагрегата, работающих на угле. И это несмотря на то, что выпала месячная норма осадков в виде снега", — ответил директор Владивостокской ТЭЦ-2 Игорь Шиянов.