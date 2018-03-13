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Кренившийся в бухте Золотой Рог плавучий док полностью затонул

Док, причал и буксир находились в аренде у разных компаний

13 марта, PrimaMedia. Плавучий док затонул неподалеку от улицы Экипажной в ночь на 12 марта. Буксир, который в это время находился на ремонте, удалось спасти. Сам док затонул полностью и лег на грунт. Жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не выявлено, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт morvesti.ru.

Как передает СКЦ Росморречфлота, в 5.20 12 марта в МСКЦ "Владивосток" от начальника смены ИГПК Владивосток поступила информация о том, что около 21.00 11 марта полностью затонул и лег на грунт плавдок ПД-32.

По словам пресс-секретаря ДЦСС, на "Дальзаводе" внештатных ситуаций не возникало, а территория с плавучим доком находится в долгосрочной аренде у нескольких арендаторов, и к заводу отношения не имеет. По данным СКЦ Росморречфлота, причал, у которого находилось затонувшее сооружение, относится к ОАО "РИМСКО", находившийся на стапельпалубе буксир "Капитан Лошкаревич" – к "Дальинтер", а сам плавдок ПД-32 является собственностью ООО "Инто".

В результате затопления док находится в воде по верхнюю палубу башен, буксир на плаву без повреждений. Планируется вывод буксира из дока и работы по осушению и подъему дока. Жертв и пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не выявлено.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют приморская транспортная прокуратура и Росприроднадзор. О причинах затопления пока не сообщается.

Напомним, что сообщения об опасно накренившемся плавучем доке появились в СМИ еще 11 марта. Ремонтное сооружение пытались выровнять, но, несмотря на это, оно затонуло. Буксир вывели на швартовых, затонувшие вместе с доком вещи ночью собирали люди в лодках.

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