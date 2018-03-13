Спасенный в Приморье леопард Николай сыграл свадьбу в Московском зоопарке. Фото: предоставлено ФГБУ "Земля леопарда"

В результате его спаривания с самкой ожидается появление на свет уникального потомства

13 марта, PrimaMedia. Дальневосточный леопард Николай, спасенный в национальном парке "Земля леопарда" еще котенком, вырос и успешно создал свою первую пару в Центре воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. В результате его спаривания с самкой ожидается появление на свет уникального потомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".

Николай, известный под номером Leo 80M, был обнаружен российскими пограничниками в 2015 году в нацпарке "Земля леопарда" у границы с Китаем. Котенок лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан, но ветеринары спасли найденыша от гибели.

Позже леопард получил имя от спасших его сотрудников пограничной службы ФСБ России. Его готовили к возвращению в дикую природу в Центре реабилитации (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье, однако в итоге травма напомнила о себе, поэтому жизнью леопарда решили не рисковать.

В 2016 году эксперты приняли решение о передаче пятнистого хищника в зоопарковую программу размножения дальневосточных леопардов. В питомнике при Московском зоопарке он успешно достиг половозрелого возраста, поэтому сотрудники Центра воспроизводства, получив одобрение координатора программы, свели его с первой невестой. "Избранницей" Leo 80M стала самка по имени Акра.

К подготовке встречи двух редчайших хищников специалисты питомника подошли со всей ответственностью. После начала у самки течки двух леопардов переселили в общий вольер, в котором они жили вместе почти неделю. Разводили их только по ночам, чтобы внимательно наблюдать за поведением подопечных днем: кошачья "любовь" бывает агрессивной и может сопровождаться драками. Но встречи проходили спокойно. Результат – счастливый финал.

"Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства. Благодаря этому удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе, что в свою очередь является основой для сохранения и восстановления популяции этого редкого вида. По предварительным прогнозам, все прошло благополучно и уже сейчас можно надеяться на появление детенышей. Однако результат спаривания точно будет известен только через полтора месяца, в течение этого времени зоологи будут внимательно наблюдать за Акрой", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В прошлом мы сделали все возможное, чтобы спасти Николая, поэтому очень рады, что у него все в порядке, – отметила Евгения Бисикалова, заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда". – Leo 80M покинул родной Дальний Восток с благородной миссией, он действительно уникален. Появившийся на свет в дикой природе, он стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из приморской тайги в зоопарк. Николай призван стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе, которые являются резервной популяцией самой редкой крупной кошки на планете. Возможно, в будущем его потомки смогут вернуться на родину".