Бизнес. 12:05

Кредиты под 1% привлекут еще больше инвесторов в ДФО – сенатор Ростислав Гольдштейн

Минэкономразвития ставит себе задачу ввести в действие новый механизм уже в текущем году

13 марта, PrimaMedia. Минэкономразвития подготовило проект постановления, в соответствии с которым инвесторы ДФО, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвесткредит в рублях стоимостью 1% годовых. Между тем, банкам, предоставляющим такой кредит, необходимы федеральные субсидии. Министерство ставит себе задачу ввести в действие новый механизм уже в текущем году, сообщает ИА PrimaMedia.

"Наряду с уже имеющимися преференциями, льготными режимами, такие дешевые заемные средства для бизнеса могут стать решающим фактором для вложения средств в территории Дальнего Востока. Чем выгоднее условия кредитования, тем масштабнее может быть тот проект, который планирует для реализации в ДФО предприниматель. И, соответственно, тем большее количество рабочих мест он сможет создать, а значит, больше средств насытят экономику региона, дадут ей мощный импульс развития", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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