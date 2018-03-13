Магазин "Читай-город" в торговом центре "Седанка". Фото: предоставлено магазином "Читай-город"

Открытие месяца: во Владивостоке заработал второй магазин «Читай-город»

Магазин расположился в торговом центре «Седанка»

13 марта, PrimaMedia. Счастливые люди читают книги. Теперь во Владивостоке их будет в два раза больше. На днях здесь открылся второй книжный магазин известной федеральной сети "Читай-город". Он расположился в торговом центре "Седанка", сообщает ИА PrimaMedia.

В "Читай-городе" книголюбов ждут литературные новинки и бестселлеры, дорогая сердцу классика, остросюжетные детективы и увлекательные исторические романы, а также бизнес-литература и мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему расширить горизонты и сделать свою жизнь интереснее. Для самых юных читателей — красочные детские издания и книги-игрушки, а для подростков — популярные серии в жанре young adult.

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке. Фото: предоставлено магазином "Читай-город"

Если Вы ищите что-то особенное из современной прозы, обратите внимание на "Книгу месяца" — "Ты слышишь нашу музыку?" Аньес Мартен-Люган. А "Книга месяца для детей" — "Все о муми-троллях" Туве Янссон — станет прекрасным подарком для юных читателей и расскажет им о добром волшебном мире и его жителях.

Не только книги

Многие из тех, кто любит читать, любят творить. Специально для таких покупателей в магазине выделен целый отдел товаров для хобби и творчества. Здесь вы найдете наборы для вышивания, картины "Алмазные узоры", аппликации для детей всех возрастов, домашние песочницы, картины для рисования по цифрам, бумагу для скрапбукинга и многое другое. Также ваше внимание обязательно привлечет отдел "Сладкая жизнь". Здесь вы сможете купить необычные сладости, которые обязательно поднимут настроение вам и вашим друзьям.

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке. Фото: предоставлено магазином "Читай-город"

Школьники, студенты и все, кто любит красивую канцелярию, тоже смогут "отвести душу" в магазине "Читай-город". Авторские блокноты и ежедневники, оригинальные ручки, подставки, папки и многие другие предметы, которые будут вас радовать каждый день. Кого могут оставить равнодушными пеналы с енотами или точилки-овечки?

Порадовать себя и близких

Приходите в "Читай-город" за подарками для родных, друзей и любимых. Здесь тысячи разных книг, множество оригинальных вещей и забавных мелочей, о которых вы могли даже не догадываться. Будьте уверены, что ваш подарок обязательно понравится адресату! А если вы не можете определиться, но хотите угадать наверняка, подарите близкому человеку подарочный сертификат.

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке

Второй магазин "Читай-город" заработал во Владивостоке. Фото: предоставлено магазином "Читай-город"

Читайте больше, читайте с нами! Встречаемся в "Читай-городе"!

Адрес магазина: ул. Полетаева, 6, ТЦ "Седанка".

www.chitai-gorod.ru

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