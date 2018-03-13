Общество. 12:50

Голодец спрогнозировала увеличение числа россиян старше 100 лет

В настоящее время в РФ проживают больше 7 тысяч человек в возрасте старше 100 лет

13 марта, PrimaMedia. Число долгожителей в России увеличится почти в 10 раз к 2026 году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Ольга Голодец на форуме "Активное долголетие Москвы", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

По ее словам, в настоящее время в РФ проживают больше 7 тысяч человек в возрасте старше 100 лет. Раньше численность долгожителей этого возраста измерялась десятками.

"Я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то 7–8 лет — численность таких людей увеличится, по нашему прогнозу, нашей оценке, почти на порядок", — приводит слова вице-премьера телеканал "360".

Голодец также отметила, что перед государством стоит задача сделать всё возможное, чтобы граждане РФ старше 100 лет чувствовали себя полноценными членами общества. По итогам 2017 года, средняя продолжительность жизни в России составила 72,7 года, однако есть регионы, где этот показатель не достигает и 70 лет.

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