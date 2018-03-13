Общество. 13:50

Силуанов сообщил о снижении зависимости рубля от цен на энергоресурсы

Бюджет России будет сбалансирован в 2018 году, если цена на нефть не опустится ниже $55 за баррель

13 марта, PrimaMedia. Резкого скачка курса рубля в ближайшее время ожидать не стоит, он будет стабильным. Об этом в понедельник заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Зависимость национальной валюты от цен на энергоресурсы снизилась, отметил министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил ранее, что каких-либо значительных изменений реального курса рубля в текущем году не прогнозируется.

Бюджет России будет сбалансирован в 2018 году, если цена на нефть не опустится ниже $55 за баррель, передает НСН.

Майские контракты на поставку нефти сорта Brent в понедельник в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже ICE Futures составляли $65,1 за баррель, апрельские фьючерсы на нефть WTI — $61,76 за баррель.

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