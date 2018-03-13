Общество. 14:25

Ученые рассказали о психических проблемах владельцев смартфонов

Постоянные телефонные уведомления «тренируют» мозг находиться в состоянии стресса и страха

13 марта, PrimaMedia. Ученые выяснили, что смартфон может вызвать проблемы с психикой у своего владельца. Причиной этого становятся постоянные звонки и оповещения, которые подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию "бей или беги", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщает издание Business Insider.

В итоге, согласно исследованию, порядка 89% американских студентов жалуются на "фантомные" виброзвонки — когда мозг реагирует на телефон, даже если тот отключен. Еще 86% процентов американцев утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети.

Эндокринолог Роберт Люстиг подтвердил, что постоянные телефонные уведомления "тренируют" мозг находиться в состоянии стресса и страха. Это приводит к тому, что часть головного мозга, отвечающая за когнитивные функции высшего порядка, перестает функционировать в полном объеме. В итоге человек теряет способность к многозадачности, а накапливаемый стресс при попытке сделать много вещей сразу приводит к болезненным состояниям.

Ранее в феврале американские ученые опровергли слухи об опасности мобильных телефонов. Эксперты из "Национальной программы по токсикологии" провели эксперимент — два года подряд девять часов в день они облучали подопытных мышей.

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