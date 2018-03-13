Митинг-концерт в честь воссоединения России с Крымом пройдет во Владивостоке

13 марта, PrimaMedia. Приморский краевой Совет ветеранов инициировал проведение митинга-концерта во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, в честь четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
По информации организаторов, мероприятие пройдет с 16.00 до 17.00 у мемориала "Боевая слава ТОФ". К участию приглашаются все желающие.
"В программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов края. Традиционно гостями мероприятия станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений", – отметили активисты.
Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.