Митинг-концерт в честь воссоединения России с Крымом пройдет во Владивостоке. Фото: пресс-служба АПК

Мероприятие пройдет у мемориала «Боевая слава ТОФ»

13 марта, PrimaMedia. Приморский краевой Совет ветеранов инициировал проведение митинга-концерта во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, в честь четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации организаторов, мероприятие пройдет с 16.00 до 17.00 у мемориала "Боевая слава ТОФ". К участию приглашаются все желающие.

"В программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов края. Традиционно гостями мероприятия станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений", – отметили активисты.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.