Митинг-концерт в честь воссоединения России с Крымом пройдет во Владивостоке. Фото: пресс-служба АПК

Митинг-концерт в честь воссоединения России с Крымом пройдет во Владивостоке

Мероприятие пройдет у мемориала «Боевая слава ТОФ»

13 марта, PrimaMedia. Приморский краевой Совет ветеранов инициировал проведение митинга-концерта во Владивостоке в воскресенье, 18 марта, в честь четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации организаторов, мероприятие пройдет с 16.00 до 17.00 у мемориала "Боевая слава ТОФ". К участию приглашаются все желающие.

"В программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов края. Традиционно гостями мероприятия станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений", – отметили активисты.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова высказались за его вхождение в состав России в качестве субъекта Федерации.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Расширен список субсидируемых маршрутов в Крым

Находка отпраздновала третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

За предприятиями, плохо убирающими снег во Владивостоке, выехала прокуратура

15:20

В противостоянии приморских фермеров и «Русагро» Тарасенко встал на сторону первых

12:00

Кренившийся в бухте Золотой Рог плавучий док полностью затонул

08:00

Есть ли жизнь в ТОРе: какие предприятия создают резиденты "Надеждинской" в Приморье

10:50

Грязный снег с центральной площади Владивостока вывозят в Снеговую Падь

13:30

Девушка из Владивостока не впечатлила Егора Крида в новом сезоне «Холостяка»
Алексей Козицкий: Справедливороссы всегда выступали за справедливый кадастр
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia