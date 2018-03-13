Оборудование для майнинга криптовалют. Фото: pixabay.com

В аэропорту Владивостока украли оборудование для майнинга криптовалют

Грузчики похитили три аппарата

13 марта, PrimaMedia. Полицейские предъявили обвинения грузчикам аэропорта Владивостока в хищении оборудования для майнинга криптовалют. Подозреваемые задержаны, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

По данным правоохранительных органов, грузчики похитили три аппарата, которые предназначены для заработка криптовалют, во время разгрузки багажа с рейса Сеул (Инчхон) — Владивосток.

Ущерб от действий работников грузового терминала аэропорта составил около 70 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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