Девушка из Владивостока не впечатлила Егора Крида в новом сезоне «Холостяка»

Наталья Сустова. Фото: Официальный сайт телеканала ТНТ

Наталья Сустова не получила заветной розы от известного певца и покинула телепроект

13 марта, PrimaMedia. Наталья Сустова из Владивостока стала одной из 25-ти участниц шестого сезона самого романтичного шоу ТНТ "Холостяк". Правда, ей не удалось с первого взгляда растопить сердце известного певца Егора Крида. Она не получила заветной розы и покинула телепроект, передает ИА PrimaMedia.

Наталье Сустовой 21 год, она училась торговому делу во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, но пока не получила диплом. Ранее работала управляющей сети барбершопов. Известно, что она боится смотреть фильмы ужасов, увлекается йогой и плаванием, любит путешествовать. Идеал ее мужчины – американский актер Бен Аффлек.

В первом выпуске шестого сезона шоу "Холостяк" Наталья Сустова засветилась лишь в массовке, не проявив себя яркой участницей. А потому розы ей и не досталось (по правилам телепроекта, цветок от героя получают те, кто остается бороться за "Холостяка" — прим. редакции).



Наталья Сустова на церемонии роз (обведена). Фото: Официальный сайт телеканала ТНТ

Напомним, Егор Крид возглавляет топы среди артистов российского шоу бизнеса, неоднократно был признан одним из самых завидных российских женихов, а также входит в топ-10 российских знаменитостей Forbes. Миллионы признаний в любви и огромная армия поклонниц – вот, что сопровождает музыканта по жизни. Но именно бешеная популярность мешает Егору поверить в настоящую любовь. СМИ неустанно приписывают ему романы с самыми жаркими красотками, но по-настоящему запасть в сердце музыканта пока не удается никому.