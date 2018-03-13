Всеволод Пуля. Фото: Предоставлено Всеволодом Пулей

Драйв, дискуссии и эмпатия: Всеволод Пуля примет участие в Медиафоруме на Сахалине

Главный редактор международного проекта "Российской газеты" Russia Beyond The Headlines расскажет о своем видении современной редакции

13 марта, PrimaMedia. Главный редактор Russia Beyond, сооснователь агентства MediaToolbo Всеволод Пуля примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов, который пройдет в Южно-Сахалинске 12-13 марта. Эксперт проведет мастер-класс для студентов, а также расскажет коллегам о принципах работы современной редакции, сообщает ИА SahalinMedia.

Справка: Всеволод Пуля – главный редактор международного проекта "Российской газеты" Russia Beyond The Headlines, которая публикует новости и статьи из России в 25 странах на 16 языках, 21 локализированном сайтах и других цифровых платформах. Сооснователь агентства MediaToolbox, ведущий рубрики о новых медиа в журнале "Журналист", где публикуются практические руководства для издателей и главных редакторов, интервью с лидерами отрасли и обзоры событий в медиаиндустрии. Старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

— В первый раз оказался на Сахалине осенью 2017 года, полюбил этот остров и его жителей, поэтому с удовольствием принял приглашение оргкомитета Первого международного МедиаФорума. От мероприятия жду драйва, эмпатии и столкновения мнений — только в конфликтных дискуссиях мозг работает в полную силу. А поговорить нам будет о чем. Я планирую провести мастер-класс о живом тексте для студентов и представить свое видение современной редакцией для работающих коллег, — отметил Всеволод Пуля.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.

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