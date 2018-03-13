За покупку "шпионской техники" будут судить жительницу Владивостока

Она приобрела цифровой видеорегистратор, встроенный в корпус шариковой ручки

13 марта, PrimaMedia. Жительницу Владивостока будут судить за покупку "шпионской техники" через Интернет. По версии следствия, она приобрела специальное устройство — цифровой видеорегистратор, встроенный в корпус шариковой ручки, который предназначался для негласной записи видео— и аудиоинформации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Данное устройство почтовым отправлением было доставлено во Владивосток, где при попытке его получения женщину задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Жительница краевого центра обвиняется в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.