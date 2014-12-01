Владивосток, снег и ХХI век: 18-летняя история взаимоотношений города и стихии

Снегопад 1 декабря 2014 года. Фото: РИА PrimaMedia, Антон Балашов

Редакция РИА PrimaMedia вспоминает, какие удары и сюрпризы преподносили горожанам снегопады и, главное, их последствия

Настала календарная весна и, казалось бы, о снегопадах можно забыть как минимум на полгода. Но не тут то было -в прошедшие праздничные и выходные вернулась настоящая зима. Во Владивостоке выпало 1,5−1,7 месячной нормы осадков, общее количество снега составило около 36 мм. Редакция ИА PrimaMedia попыталась вспомнить самые сильные снегопады XXI века во Владивостоке.

"Лютый" январь 2001 года: температурный рекорд, продленные каникулы и перекрытая федеральная трасса

Небольшие снегопады начались в Приморье еще в конце декабря 2000 года. Но основной удар стихии край принял на себя уже в Новом году.

6 января 2001 года на южную часть Приморья обрушился мощный снежный циклон, сопровождаемый штормовым ветром. За несколько часов во Владивостоке, Находке, Уссурийске и других населенных пунктах, сконцентрированных в этой части края, выпала месячная норма осадков. А уже 7 января Приморье оказалось под ударом нового циклона: необычайно низкую температуру воздуха принес холодный атмосферный фронт из Арктики.

Из-за сильного снегопада и ветра в портах Владивостока было объявлено штормовое предупреждение, аэропорт был закрыт и не принимал рейсы, были отменены все паромы. Владивосток сковали километровые автомобильные пробки. На борьбу со снежными заносами на дорогах было направлено 70 единиц спецтехники, которые расчищали трассы практически всю ночь, однако реальных результатов это не принесло.

Разгул стихии продолжился 9 января. Сразу два снежных циклона: один из Северного Китая, другой — с Японского моря, принесли в край очередной сильный снегопад, который сопровождался ветром скоростью до 25 м/с. За сутки выпала двухмесячная норма осадков. Занятия в школах на предстоящие два дня были отменены. Ликвидация последствий стихии администрацией Владивостока подверглась бурной критике жителей города. Однако мэр Юрий Копылов, выступая в радиоэфире, переложил часть ответственности на руководителей предприятий, которые, по его словам, вовремя не очищали подведомственные территории. Кроме того, градоначальник тогда заявлял, что 70 единиц муниципальной снегоочистительной техники не в состоянии быстро убрать снег.



Юрий Копылов. Фото: ИА PrimaMedia, Юлия Никитина

После обильных осадков в Приморье пришли крепкие морозы, которые спровоцировали массовые отключения электроэнергии. 12 января на юге Приморья была зафиксирована самая низкая температура за последние полвека — 42 градуса мороза. Во Владивостоке похолодание тоже было близко к рекордному — почти 30 градусов ниже нуля. Во всех школах Владивостока на два дня были отменены занятия для учеников 1-8 классов. А в некоторых районах Приморья зимние каникулы продлены на две недели. Жители в своих квартирах сидели без света по 16-18 часов в сутки. Кроме того, во время отключений электричества в микрорайоне приостанавливалось тепло— и водоснабжение. Дефицит электроэнергии по Владивостоку достигал критической отметки.

15 января несколько сот жителей одного из микрорайонов Владивостока в знак протеста против многочасовых отключений электроэнергии перекрыли трассу Владивосток-Хабаровск. Основную часть пикетчиков составляли женщины и дети. Они в тридцатиградусный мороз вышли на главную автомагистраль на выезде из города и перекрыли движение транспорта. Январский энергетический кризис в Приморье привел к скорой отставке в феврале губернатора Приморья Евгения Наздратенко.



Последствия "лютого" января 2001 года стоили Евгению Наздратенко губернаторского кресла. Фото: ИА PrimaMedia

Январский коллапс 2002 года. Медпомощь по телефону, БТРы-тягачи и гроза

В начале первого месяца 2002 года Владивосток снова оказался во власти стихии. Как и год назад, налетевший 6 января снегопад полностью парализовал движение транспорта по городским дорогам, еще раз доказав беззубость городских властей в борьбе со снегом. На стоянках общественного транспорта возникали драки из-за мест в рейсовых микроавтобусах повышенной проходимости японского производства.

Сопровождающая обильные осадки гроза вывела из строя несколько силовых подстанций, на несколько часов погрузив часть городских кварталов и пригородные поселки во тьму.

Возникали проблемы в работе "Скорой помощи". Выезжавшие на вызовы скорые прибывали к пациентам с часовым, а то и больше, опозданием. В связи с этим, врачам было предписано консультировать нуждающихся горожан по телефону.

Городским властям не хватило ночных часов для уборки снега, и утром 7 января из-за неубранного снега город снова сковали пробки, а на некоторые маршруты не вышел общественный транспорт. Кроме того, на улицах города появились бронетранспортеры ТОФ, которые буксировали застрявший общественный транспорт и другую технику.



БТР ТОФ на улицах Владивостока в январе 2002 года. Фото: принтскрин с выпуска программы "Вести. Приморье"

Нормализовать ситуацию удалось только к вечеру 8 января. Снега на дорогах постепенно становилось меньше, а пробки никуда не делись — снегоуборочные тракторы мешали движению машин и автобусов.

"Чрезвычайный" снегопад в октябре 2002 года

Неожиданный осенний подарок преподнес жителям семи районов Приморья циклон, пришедший в край 26 октября 2002 года. Бушевавшая больше суток стихия в виде сильных снегопадов и штормового ветра, обернулась метровыми снежными завалами и оборванными линиями электропередачи. В большей степени пострадали Анучинский, Яковлевский, Партизанский, Уссурийский, Кировский, Дальнереченский и Спасский районы, а также город Уссурийск. В результате 25 поселков края остались без электроэнергии, а в восьми жители лишились и тепла из-за нарушения электропитания котельных. В семи районах края была объявлена чрезвычайная ситуация, а последствия циклона устраняли еще неделю. В ликвидации были заняты специалисты МЧС, энергетики, военные и пограничники.

Снегопад в декабре 2004 года

Снегопад, обрушившийся на Владивосток 20 декабря 2004 года, стал одним из самых обильных за всю историю метеонаблюдений и одним из самых мощных за последние 80 лет. Он был вызван влиянием западного циклона, который подошел к территории края с континентальной части Китая. По данным Приморского гидрометеоцентра, в ночь на 20 декабря во Владивостоке выпало две месячные нормы осадков — 33 мм.

Снежный циклон, сопровождающийся сильным ветром, создал на автодорогах Приморья экстремальную ситуацию. Из-за снежных заносов в городе не вышли на маршруты троллейбусы, городские автобусы выбивались из графика. В некоторых районах высота сугробов достигала одного уровня с окнами первых этажей. Дорожные службы не успевали чистить от снега даже центральные магистрали. В многочасовой блокаде оказался аэропорт. Были отменены занятия в школах.

Полностью ликвидировать последствия стихии городские власти смогли только через четыре дня, что спровоцировало очередную волну критики в сторону тогдашнего мэра Владивостока Юрия Копылова. Владивостокская редакция"Комсомольской правды" даже подарила градоначальнику смысловой подарок – коньки.



Юрий Копылов за уборку снега получил в подарок коньки. Фото: ИА PrimaMedia

— Зимой 2003 года мы в редакции "Комсомольской правды" объявили "конкурс" на худшую управляющую компанию города, — вспоминает один из участников события. — Это была сложная зима. Поэтому итогом "конкурса" стало решение вручить "главный приз" не кому-нибудь, а именно мэру Владивостока, коим тогда был Юрий Копылов. Символичным призом за уборку снега и льда в городе стали коньки. Хорошие, беговые, с прямыми лезвиями. Коньки пожертвовал Юрий Стройков, редактор рубрики "Культура". Он, кстати, позже занимался отборкой фильмов для кинофестиваля "Меридианы Тихого". Доставить подарок решили курьерской службой. Коньки запаковали в коробку и передали курьеру, которым, кстати, оказался сын тогда еще главного редактора газеты Владивосток Сергея Булаха. Парень доставил подарок в мэрию Владивостока и на вахте передал сотруднику охраны под роспись. Он коробку принял и написал на ней: "Для мэра". Забрал ли свой приз Юрий Михайлович, нам тогда проследить не удалось. Но позже бывшие сотрудники из аппарата уже бывшего мэра рассказали, что охранник отнес коробку в кабинет Копылову, градоначальник ее видел, о причинах такого подарка знал, но коньки так ни разу и не опробовал. Впрочем, уже летом следующего года свое кресло Юрий Копылов освободил.

Февраль 2006 года. 27 часов непрерывного снега, 13 столкнувшихся авто и "Вова-гололед"

Владимир Николаев, сменивший Юрия Копылова на посту главы Владивостока, пытался, но так и не сумел, сдать первый экзамен по борьбе со снежными циклонами, ставшими традиционным бедствием для столицы Приморья.

Циклон, налетевший на Владивосток 26 февраля 2006 года, несмотря на то, что был спрогнозирован, обернулся для города новыми транспортными испытаниями. Заваливший дороги снег надолго парализовал движение транспорта, а городские службы не справлялись с таким количеством осадков. В итоге тысячи людей либо опоздали, либо вовсе не добрались до работы, прекращали работу некоторые маршруты общественного транспорта. Усугубила дорожную ситуацию теплая погода, из-за чего снег постепенно сменился дождем. Упавшая под вечер температура сковала дороги толстым слоем льда.



Снегопад в феврале 2006 года. Фото: ИА PrimaMedia

Снегопад и гололедица стали причиной 35 ДТП. Сразу шесть автомобилей столкнулись при спуске с улицы Пушкинской, а на улице Клубной было зафиксировано ДТП с участием 13 автомобилей.

По подсчетам синоптиков, такого снегопада в этот период времени в крае не было 50 лет. При февральской норме осадков примерно 15 миллиметров за месяц, во Владивостоке выпало 53-55 миллиметров, что превышает месячную норму в 3,5 раза.

Снег в городе шел на протяжении 27 часов.

По итогам февральского снегопада и устранения его последствий за Владимиром Николаевым в народе закрепилось прозвище "Вова-гололед". А горожанин Сергей Сим даже написал одноименную песню, которая сразу стала местным хитом.

Февраль-март 2007. "Снежный" День всех влюбленных, мартовский апокалипсис и отставка вице-мэра

Второй и последний крупный снегопад 14 февраля 2007 года для городской администрации под управлением Владимира Николаева обернулся очередным провалом. Выпавшие за двое суток 50 мм снега в очередной раз стали неразрешимой проблемой для городских служб, а Владивосток снова утонул в автомобильных пробках.



Последствия снегопада 5 марта 2007 года, Фото с места события из других источников. Автор фото: РИА PrimaMedia

Из-за непогоды в День Святого Валентина во Владивостоке были отменены занятия в первую смену для школьников, а резкое похолодание и последующий гололед на дорогах спровоцировал не один десяток ДТП.



Последствия снегопада 5 марта 2007 года, Фото с места события из других источников. Автор фото: РИА PrimaMedia

Однако пережить основной удар приморской столице, еще не до конца оправившейся от снежного Дня Святого Валентина, предстояло в начале следующего месяца. К тому времени вместо отстраненного от исполнения обязанностей мэра Николаева во главу города временно встал вице-мэр Юрий Корень.



Снегопад 5 марта 2007 года, Фото с места события из других источников. Автор фото: РИА PrimaMedia

Снегопад, начавшийся в воскресение, 4 марта, стал рекордным за все 130 лет метеонаблюдений. К утру понедельника, 5 марта, во Владивостоке выпало 54 миллиметра осадков, а к вечеру еще 50 мм, что превысило две месячные нормы.

Во Владивостоке было объявлено чрезвычайное положение, город практически парализовало. На маршруты не вышли трамваи и автобусы, были закрыты порты и аэропорт Владивостока, занятия в школах и ВУЗах отменили.

Из-за сильной волны остались у причалов паромы, связывающие Владивосток с островными территориями. Многие автобусы, выйдя на линии, из-за гололеда и снежного наката попадали в аварии, в которых нередко собиралось сразу по несколько машин. Столкновения создали пробки на и без того практически непроходимых трассах.



Снегопад 5 марта 2007 года, Фото с места события из других источников. Автор фото: РИА PrimaMedia

На борьбу со стихией были брошены студенты, солдаты-срочники, курсанты морских вузов и работники многих предприятий. Всего на расчистке дорог работало больше тысячи человек и 74 единицы снегоуборочной техники.

Чтобы хоть как-то помочь не справляющимся коммунальщикам, и.о. мэра Владивостока Юрий Корень призвал горожан выйти на улицы с лопатами. Штаб по ЧС направил официальное обращение к руководителям предприятий всех форм собственности, ТСЖ, ЖСК, потребовав, чтобы и их работники также приняли участие в субботнике. За ослушание грозили штрафами. Однако горожане проигнорировали призыв властей.



Снегопад 5 марта 2007 года, Фото с места события из других источников. Автор фото: РИА PrimaMedia

Более 40 руководителей дорожных и жилищных служб были оштрафованы за неубранный снег, а курирующий вопросы ЖКХ вице-мэр Владивостока Ян Мальцев был снят с занимаемой должности за неудовлетворительную работу по ликвидации последствий стихии.

Отмечались случаи, когда снегоуборочная техника не выходила на утверждённые маршруты. Размер штрафов составил от 2,5 до 50 тысяч рублей для физических лиц, и 100 тысяч рублей — для юридических.

Впоследствии, организованная комиссия по чрезвычайным ситуациям официально признала, что в городе просто нет необходимого количества снегоуборочной техники, которое предусмотрено официальными правилами содержания дорог.

Уже привыкшие к чрезвычайным снегопадам горожане отнеслись к удару стихии с юмором. В интернете стали популярными различные анекдоты по этой тематике: при Черепкове снег убирали неделю, при Копылове – месяц, а Вован после снегопада выступил по телевидению и сказал: "Кто навалил, тот пусть и убирает" или "Владимир Николаев: Это спланированная акция по моей дискредитации! Этот снег идет по их заказу!".

Декабрь 2009. Транспортный коллапс, рухнувшая крыша катка и лопата для мэра

Сильный снегопад обрушился на Владивосток 5 декабря. К вечеру в приморской столице бушевала метель, усилился снег и ветер. Дорожные службы чистили дороги, однако их заметало на глазах. Этот циклон в Приморье принес трехмесячную норму осадков.

Снегопад в декабре 2009 года. Фото: РИА PrimaMedia Улица Некрасовская. Декабрь 2009 года. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

В тот день коммунальные службы работали в авральном режиме. На улицы вышли более 100 единиц уборочной техники. Из-за непогоды во Владивостоке закрыли морские порты и паромные переправы, а также было прекращено воздушное сообщение с городом. В общей сложности, прибытия и отправления ожидали более 40 авиарейсов.

Декабрьский снегопад 2009 запомнился рухнувшей крышей крытого катка. Из-за осадков частично обвалилась крыша, обломки которой упали прямо на лед. К счастью посетителей спортивного комплекса удалось вовремя эвакуировать, поэтому никто не пострадал. Также рухнула крыша одного из магазинов в районе Некрасовской, 50.



Под тяжестью снега рухнула крыша магазина. Фото: ИА PrimaMedia

Водители страдали от гололеда, нечищеных дорог и неосторожности других автомобилистов. Как и во все прошедшие снегопады из-за несвоевременной очистки дорог встали автобусы, увеличилась травматичность пешеходов и количество аварий, произошедших вследствие наледи на проезжих частях.



Снегопад в декабре 2009 года. Фото: РИА PrimaMedia

Напомним, что именно в 2009 году жители Владивостока подарили мэру города Игорю Пушкарёву – лопату для уборки снега. Таким образом, они решили обратить внимание властей на проблему чистки дорог краевого центра.



Лопата в подарок мэру. Фото: ИА PrimaMedia

В тот же год около 30-ти должностных лиц из Владивостока поплатились за неубранный снег.

Ноябрь 2010. Ледяная тюрьма

Штормовая ночь с 8 на 9 ноября принесла жителям Владивостока неприятный сюрприз. Владивосток с раннего утра сковали пробки из-за выпавших осадков и гололеда. Автомобилисты застревали на объездных дорогах, пытаясь объехать заторы. Кроме этого, гололед на дорогах стал причиной масштабного ДТП с участием грузовика и семи легковых автомобилей.



Снегопад в 2010 году, Фото с места события собственное. Автор фото: РИА PrimaMedia

Через несколько дней приморская столица снова стала жертвой стихии. Ночью 12 ноября тенденция циклона, захватившего Приморье, стала непрогнозируемой — синоптики не обещали столько снега, поэтому дорожные службы не справлялись с осадками.

Циклон 2010 года превратил Владивосток в каток. Улицы столицы Приморья представляли смертельную опасность для жителей города. Больше всего люди "убивались" возле своих же домов. Жители Владивостока были возмущены работой управляющих компаний, потому что некоторые районы краевого центра стали "ледяными тюрьмами".



Гололед в 2010 году, Фото с места события собственное. Автор фото: РИА PrimaMedia

Обледеневшие тротуары и лестницы заставили жителей краевого центра искать ответы на вечные российские вопросы – кто виноват в наступлении ледникового периода, и что делать, чтобы такое не повторилось.

Но к сожалению УК начинали чистить территорию от последствий снегопада только после административных проверок, в то время как после осадков в большинстве районов тротуары даже не посыпали пескосолевой смесью. Итог – поломанные руки и ноги, вывихнутые ключицы, ушибы копчиков и сотрясения мозга.

Ноябрь 2012. День жестянщика

Снег во Владивостоке начал готовить жителей краевого центра к "веселой" дороге ранним утром 19 ноября. Именно тогда столица Приморья отметила так называемый "День жестянщика" — один из самых "любимых" зимних праздников автомобилистов. Как правило, отмечается он во время внезапно наступивших заморозков после оттепели, или не менее внезапного обильного снегопада.



Снегопад во Владивостоке 19 ноября 2012 года. Фото: ИА PrimaMedia

Уже к обеду из-за осадков оказалось парализовано движение на основных магистралях и прилегающих дорогах города. Аварии были по всему городу, наблюдались гололедные явления, и не спасали ни полный привод, ни зимняя резина. Машины шли в неконтролируемый занос, водители просто не могли их остановить. Число ДТП росло, как снежный ком. Снег во Владивостоке не пощадил даже специализированную технику. В итоге за сутки в краевой столице случилось почти 200 ДТП.



Снегопад во Владивостоке 19 ноября 2012 года. Фото: ИА PrimaMedia

Декабрь 2014. Брошенные авто, пустые улицы и конькобежцы на магистралях

Первые дни зимы в 2014 году принесли Приморью весь спектр погодных событий: и дождь, и снегопад, и метели, и гололед, и снежные заносы, и сильный ветер. Количество осадков достигло месячной нормы. В связи с этим 1 декабря МЧС объявило в Приморье экстренное предупреждение.



Снегопад 1.12.2014. Фото: ИА PrimaMedia

После обеда, когда снег уже почти закончился, дороги Владивостока постепенно начали превращаться в каток. Именно поэтому многим автомобилистам, которые рискнули и отправились на работу на своем авто, пришлось бросить машины, и возвращаться домой уже на общественном транспорте.



Снегопад 1 декабря 2014 года. Фото: ИА PrimaMedia, Антон Балашов

"Коварный" снегопад января в 2016 году. Крещение в метель

Вторая рабочая неделя 2016 году началась во Владивостоке со снежного "ливня" и сильного ветра.

На дорогах сразу появился снежный накат, на различных участках движение автотранспорта было затруднено. Пробки достигли 10-балльной отметки. В город не пускали большегрузы, трасса Новый ­– Де-Фриз – Седанка вместе с низководным мостом были перекрыты.



Снегопад 18-19 января 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Замело даже подземные пешеходные переходы, сугробы местами достигали двух метров в высоту. В круглосуточном режиме 150 единиц снегоуборочной техники чистят дороги.



Снегопад 18-19 января 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Христиане окунались в проруби во время сильного снегопада.



Крещенские купания. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

"Снежная катастрофа" в ноябре 2017-го: 10 баллов и открытые сердца

Снегопад накрыл столицу Приморья 17 ноября. Город погрузился в 10-балльные пробки, люди стояли в них до 03.00 ночи. Перед стихией оказались равны все: четыре часа в заторе простоял и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Кто-то бросал автомобили на обочинах дорог и предпочитал идти пешком, кто-то ночевал в машинах. Таксисты отказывались брать вызовы. На сутки была перекрыта объездная дорога Седанка – Патрокл. В ГИБДД поступило более 350 сообщений об авариях.



Снегопад в ноябре 2017 года. Фото: ИА PrimaMedia

Самым, пожалуй, ярким воспоминанием об этом снегопаде стала безвозмездная помощь тем, кто оказался в снежном плену. Сотрудники МЧС приютили у себя школьников из Находки, которые не смогли выбраться из города после посещения океанариума. Многие люди приносили еду, горячий чай и средства первой необходимости застрявшим в пробках. И даже предлагали остановиться у них на ночь, пока поток машин не рассосется.

Дисциплинарные взыскания по итогам снегопада получили директор МКУ "Содержание городских территорий", начальники административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов, заместитель главы администрации-начальник управления дорог и благоустройства.

Снежное 8 марта 2018 года: брошенные авто и Альпы на центральной площади

Снегопад начался во Владивостоке еще в канун Международного женского дня, он принес в столицу Приморья небывалое количество осадков. За сутки в городе выпало 36 мм осадков, это почти полторы месячных нормы. Чтобы ускорить процесс ликвидации снега в столице края, власти Приморья и Владивостока стали "играть" в одни ворота – чего не скажешь об их предшественниках. На дороги города была привлечена снегоуборочная техника "Примавтодора", на очистку тротуаров вышли курсанты МГУ им. Невельского и ТОВМУ им. Макарова.

Курсанты убирают снег с тротуаров. Март 2018-го. Фото: пресс-служба мэрии Курсанты убирают снег с тротуаров. Март 2018-го. Фото: пресс-служба мэрии 1 / 2

Мэр города Виталий Веркеенко призвал всех горожан присоединиться к уборке снега во дворах и убрать припаркованные вдоль дорог автомобили. Одни услышали и даже устроили своеобразный флэшмоб в соцсетях, с демонстрацией проделанной работы. Другие – продолжали наплевательски относиться к просьбе градоначальника и здравому смыслу. Между тем, некоторые участки дорог во Владивостоке не удалось расширить и очистить от снега именно из-за припаркованных автомобилей.

Машины, которые мешают снегоуборке. Март 2018 года. Фото: ИА PrimaMedia Машины, которые мешают снегоуборке. Март 2018 года. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

С нерадивыми владельцами авто с началом рабочей недели стали бороться кардинально – машины по санкции ГИБДД эвакуировали на спецстоянки.



Альпы по-владивостокски. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Снег временно складировали на центральной площади Владивостока и ФОКа в Снеговой пади.

13.03.2018