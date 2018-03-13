Семенную базу для приморских сельхозпроизводителей создадут под Уссурийском

Фермеры Приморья. Фото: Виталий Гречанюк, ИА PrimaMedia

Об этом заявил на встрече с предпринимателями края врио губернатора

13 марта, PrimaMedia. Владелец фермерского хозяйства из Черниговки Кирилл Хижинский задал вопрос главе края Андрею Тарасенко о развитии сельскохозяйственного предпринимательства. Врио губернатора рассказал, какие меры поддержки готов предложить приморским фермерам уже сейчас, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе сегодняшней встречи Андрея Тарасенко с представителями регионального бизнеса вопрос о проблемах сельского хозяйства поднял руководитель ООО "Черниговский продукт" Кирилл Хижинский. Фермер пожаловался, что гиганты вроде "Русагро" обваливают цены на рынке сельхозпродукции, и малые предприятия вынуждены продавать выращенное, едва покрывая издержки.

"У нас цена при реализации продукции приближена к себестоимости. Повысить доход можно только в связи с увеличением урожайности и объемов. Но мы этого сделать не можем, потому что у нас некачественные семена! – обозначил проблему Кирилл Хижинский. — Думаю, если средства, которые выделяются крупным компаниям, направить малым предприятиям, эффективность будет больше. Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства в Приморье выросли в три раза. Тот, кто имеет 200-300 гектаров земли, обязательно ее обработает и сохранит. А когда речь идет об объемах в 100 тысяч гектаров, это заведомо провальная ситуация".

На это Андрей Тарасенко ответил, что уже летом в Приморье будет создана собственная семенная база.

"Я никогда в жизни не занимался сельским хозяйством, но тут узнал, когда приехал к Ткачеву (министр сельского хозяйства РФ – прим. ИА PrimaMedia), что у нас в России с семенной базой очень плохо. Мы, оказывается, покупаем все семена за рубежом. Я доложил президенту и министру – такую базу мы будем создавать на Дальнем Востоке, в поселке Тимирязевский. Это произойдет не сегодня, а в июне-июле, но одобрение мы получили".

По поводу субсидий фермерским хозяйствам глава края также дал обнадеживающий ответ:

"Мы получили 170 миллионов, 90 из них раздадим фермерам. Я ушел от того, чтобы давать субсидии крупным компаниям – даю теперь только фермерам. Кроме того, я добился скидки у железнодорожников – теперь вы можете везти сою или другую продукцию до Челябинска дешевле. Мы готовы компенсировать транспортные расходы железной дороге. Теперь мы подписываем тройственные договоры. Фермеру устанавливаем планку цены, не ниже которой будет продаваться его продукция. Вот это мы делаем, и думаю, это вас как-то укрепит".