Собчак и Путин оказались лучшими в Интернете

Баннер Собчак. Фото: ИА PrimaMedia

А у Грудинина - "фабрика троллей" в стиле "укроботов": комитет по политтехнологиям РАСО оценил дебаты кандидатов и их кампаний в Сети

12 марта, PrimaMedia. Интернет-кампании Владимира Путина и Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") признаны лучшими среди всех кандидатов в президенты РФ. Работу штабов в Сети члены Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связам с общественностью (РАСО) оценили на 3+ (3,5 балла из пяти). Эксперты обратили внимание на то, что нынешняя президентская кампания – первая, где, видимо, из-за экономии бюджета, значительная часть агитации и пропаганды переместилась в социальные сети. Хуже всего в интернете работают кандидаты Сергей Бабурин и Максим Сурайкин, сообщает ИА PrimaMedia.

Комитет подготовил исследование "Президентские выборы — 2018. Оценки и прогнозы", в котором попросил политконсультантов оценить ход кампаний кандидатов в президенты. Исследование проводилось с 10 по 12 марта 2018 года и в рамках него были опрошены 50 политических экспертов, которые входят в комитет РАСО по политтехнологиям. Респондентов попросили оценить качество работы кандидатов на предвыборных дебатах, качество интернет-кампаний кандидатов, а также качество работы их доверенных лиц по пятибалльной шкале.

За дебаты Ксения Собчак получила 4 балла. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, с которым у Собчак вышел конфликт во время дебатов на "России 1" с обливанием водой, получил 3,5 балла. Кандидат Павел Грудинин (КПРФ), который немного поучаствовал в дебатах и отказался от дальнейшего участия в "шоу", получил 2,5 балла. Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") и Григорий Явлинский ("Яблоко") набрали по 2 балла каждый. Бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Партия Роста") получил 1,5 балла. Владимир Путин в дебатах участия не принимал.

По качеству работы доверенных лиц лидирует Владимир Путин – 3,5 балла. За ним Ксения Собчак и Павел Грудинин с 2,5 баллами у каждого. Доверенные лица Владимира Жириновского и Григория Явлинского получили от членов Комитета по политтехнологиям РАСО по "двойке" (2 балла). На 1,5 балла оценена работа доверенных лиц Бабурина и Сурайкина. А у Бориса Титова – на 1 балл.

По качеству интернет-кампаний кандидатов наивысшую оценку получили Владимир Путин и Ксения Собчак — им эксперты поставили по 3,5 балла из пяти. Второе место занял Грудинин (3 балла), за ним — Жириновский (2,5), Явлинский (2) и Титов (1,5). Последнее место эксперты отдали Бабурину и Сурайкину — они получили по единице.

Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов, член комитета по политтехнологиям РАСО Андрей Максимов отмечает высокую активность кандидатов в соцсетях и связывает ее с ограниченностью бюджетов.

"Первая кампания, где, видимо, из-за экономии бюджета, значительная часть агитации и пропаганды переместилась в социальные сети. В первую очередь задействованы Instagram и YouTube. Оттуда идет ретрансляция в ВК, ФБ и Одноклассников. Мой Мир практически не используется. Твиттер и ЖЖ используется мало и не всеми. Политические рассылки по базам будут, видимо через СМС и мессенджеры только на последней неделе", — комментирует Максимов.

По его наблюдениям, платная реклама в сетях идет только от Явлинского. Параллельно готовятся к скрытой мобилизации через проведение обратной связи в виде контроля над распространением АПМ.

"У Ксении Собчак в ФБ 144 тысячи подписчиков, 2 рабочих аккаунта, 2 фейковых.

У Григория Явлинского 2 страницы, около 110 тысяч подписчиков.

У Павла Грудинина 9 аккаунтов и страниц. Все ведутся сторонниками. Полный информационных хаос. Среднее число подписчиков у каждой страницы – от 3 до 9 тысяч.

У Владимира Жириновского три страницы в ФБ. Число подписчиков у основной — 76 тысяч, у двух других менее тысячи.

У Сергея Бабурина ни аккаунта, ни страницы в ФБ нет. Есть три аккаунта в Instagram. Общее число подписчиков – около 20 тысяч.

Максим Сурайкин имеет один аккаунт в ФБ с 5 тысячами друзей, число подписчиков не указывается.

У Бориса Титова в ФБ один аккаунт с 5 тысячами друзей и 15 тысячами подписчиков.

Главная работа Ксении Собчак идет через Instagram. У нее и сторонников 8 аккаунтов, базовый имеет 5,5 млн подписчиков. У Сурайкина в Instagram 1 аккаунт с 565 подписчиками, у Титова у аккаунт с 2500 подписчиками, у Явлинского аккаунта нет, информация размещается по хэштегу #григорийявлинский (всего 67 публикаций). Активность в YouTube по раскрутке Грудинина ведут около пяти десятков каналов. Среди которых, как известные – Красная Линия, Грудинин – мой бро, КПРФ-ТВ, так и масса неизвестных, однако имеющих по 15-50 тысяч подписчиков. Среди которых как созданные под выборы в ГД в 2015-2016 года, так и совсем новые. Тема стала актуальной и приносит просмотры. Поэтому к ней присоединилось и значительное число неполитических каналов. Сейчас в YouTube представлено более 9500 плейлистов, содержащих от 5 до 950 сюжетов с участием Павла Грудинина", — отмечает Андрей Максимов.

Обращает внимание эксперт на особенности интернет-кампаний. По его словам, "фабрики троллей", работающие в сетях на Грудинина уже вполне сопоставимы по силе подаваемых сигналов с ботами Навального и продуктами украинских сетевиков.

"Хотя грудининские боты очень немногословны и примитивны. "За Грудинина!" — и, как правило, все. Вообще, в этой кампании активность укроботов очень высока, но они небрежно запрограммированы, повторяются в ветках и используют антипутинские и антироссийские фразеологизмы, характерные только для украинской политической тусовки. Так что сразу диссонируют даже с навальнинскими роботами. Знаменитые "кремлеботы" пока, видимо, заняты на выборах в Европе. Жду на финальной неделе посланцев Госдепа. Это должно сделать информационную картинку ещё интереснее", — заключает эксперт.

Генеральный директор агентства “Интернет-агитация” Андрей Цепелев делится своими наблюдениями по интернет-кампаниями, освновываясь на личных кейсах по пяти регионам:

80% работы, которая сейчас идет в региональном интернет-пространстве, — это работа просто на явку. Четко выделяются 2 темы. Это либо региональный патриотизм (“Твой голос важен для региона!”), либо дополнительные стимулы для прихода на участок: голосования по благоустройству, конкурсы селфи на участках (особым спросом пользуется продукция Apple), проверка здоровья на участках, ярмарки и дегустации.

Агитация за Владимира Путина ведется преимущественно через посты в региональных группах “ВКонтакте”. Контент — выступления кандидата (митинг в Лужниках, послание ФС) и ролики с многочисленными доверенными лицами.

Также через размещение постов в “ВКонтакте” устроена агитация за Владимира Жириновского. Из интересного: если вы заходите на митинг ЛДПР на Тверской, делаете фото и выкладываете в Instagram (даже без всяких хэштегов), то вечером вас “догонит” реклама ЛДПР. Она настроена по участникам митинга с использованием геолокации.

Агитация за Павла Грудинина очень заметна в 3 из 5 регионах. Но подкачал сам подход: по большей части это просто спам в комментариях в “ВКонтакте” и в “Одноклассниках”. Мемом кампании стал спамерский комментарий "Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!"

В дискуссиях под политическими постами среди живых людей есть убежденные сторонники только трех “типов”: за Путина, за Грудинина и за бойкот выборов. В провинции никаких живых комментариев за Жириновского, Собчак, Титова и других мы не видим вообще.

С точки зрения технологий, 80% работы, которая делается, — просто размещения в группах. Иногда за деньги, иногда это подконтрольные или лояльные группы. Речь идет, прежде всего, о крупных новостных группах “ВКонтакте”, которые есть в каждом регионе и городе. Это очень простой и не очень эффективный метод из 2000-х годов. Хотя есть кейсы, где регионы уже сейчас используют для сегментации машинное обучение и ведут таргетированную агитацию с учетом, например психотипов избирателей. К лидерам можем отнести ЯНАО: в самом регионе есть очень сильная молодая команда, которая применяет такие технологии.

И отметим удивительно, просто эталонно плохой подход к работе в интернете штаба Бориса Титова. Сайт призвана продвигать реклама на ТВ. Конверсия такой рекламы минимальна, посетители получаются “золотыми”. Сам сайт “Стратегия роста рф” — нарушение всех мыслимых принципов создания удобных для пользователей сайтов. Поддержали программу Бориса Титова на сайте “уже” 1585 избирателей со всей России.

Интриги выборов

По оценке председателя Комитета по политтехнологиям РАСО, президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, главная специфика этих выборов в том, что, кроме Путина, никто не борется за победу.

При этом, по мнению политконсультанта, Владимир Путин борется с самим собой, а именно – с собственным результатом-2012. Удастся ли в новых условиях нарастить поддержку избирателей, как в процентах, так и в абсолютных цифрах? Опрос членов Комитета по политтехнологиям РАСО и данные социологов говорят, что это выполнимая задача.

Между собой борются Владимир Жириновский и Павел Грудинин. Но разрыв между результатами вряд ли будет драматичным, считает председатель комитета.

На этих выборах идет борьба за "левый" электорат.

"В условиях потери Грудининым части ядерного электората КПРФ и его отказа от дебатов результат Максима Сурайкина ("Коммунисты России") может удивить. А Грудинин может не угнаться за результатом Геннадия Зюганова, полученным им в 2012 году. Но самое интересное, что после выборов появляется ниша для нового левопопулистского проекта", — считает Евгений Минченко.

Что касается борьбы за "либеральный электорат", то пока ее выигрывает Ксения Собчак.

"Унылое выступление Бориса Титова и непрерывные "самострелы", которые устраивала Григорию Явлинскому его же собственная команда, создали удачный фон для яркого и радикального выступления Ксении Собчак, которая заслуженно претендует на роль лидера в этой номинации. В том числе и поэтому кампания Навального за бойкот выборов на данном этапе выглядит неуспешной", — отмечает Минченко.

Конкуренция внутри националистического сектора, по оценке эксперта, неизбежно будет выиграна Жириновским в условиях дефицита ресурсов у Бабурина.

При этом главная интрига (выбора курса после выборов) еще не разрешена. В программном послании президента были заложены базовые направления, что сохраняет возможности для борьбы за интерпретацию.