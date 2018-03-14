В ночь перед свадьбой не до сна: как "Клементинка" выдает замуж владивостокских невест

Руководитель студии свадебного декора "Клементинка" Светлана Кантур. Фото: Предоставлено Светланой Кантур

Владелица студии свадебного декора Светлана Кантур - о том, как по кирпичикам строится главный праздник для влюбленных сердец

14 марта, PrimaMedia. "Клементинка" – под этим солнечным, символичным названием кроется не менее яркая студия свадебного декора, собравшая в своих стенах самых творческих и креативных мастеров Владивостока. Это место – настоящая фабрика волшебства, превратившая в сказку десятки свадебных торжеств. О "изюминках" выездных регистраций, индивидуальном подходе и тонкостях повседневного труда ИА PrimaMedia рассказала добрая фея "Клементинки", ее сердце, руки и идейный вдохновитель – Светлана Кантур.

О том, как сказка стала былью…

Сегодня, глядя на искрящиеся глаза Светланы, пересматривая внушительное портфолио с фотографиями свадебных торжеств, перечитывая восторженные отзывы новоиспеченных жен, кажется, что так было всегда.

Однако еще несколько лет назад, хозяйка преуспевающей студии работала на вполне себе будничной работе, а в свободное время ее золотыми руками создавались настоящие шедевры праздничного декора.

Каждая деталь создана золотыми руками дизайнеров "Клементинки". Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Приятные мелочи вроде подушечки для колец также созданы дизайнерами студии. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Бывает, работа над дизайном пригласительных длится несколько недель. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Каждая деталь создана золотыми руками дизайнеров "Клементинки". Фото: Предоставлено студией "Клементинка" 1 / 4

Когда обороты необычного хобби вышли за пределы декорирования свадеб друзей и знакомых, а после неожиданно заработало "сарафанное" радио, притянувшее первых серьезных клиентов, было решено – своему делу быть.

Та во Владивостоке появилась эксклюзивная творческая мастерская "Клементинка", превращающая регистрацию брака в волшебную цветочную сказку, а у Светланы – дело всей ее жизни.

По ту сторону торжества

Цветы, узорчатые ткани, кованые арки, изысканный декор – несколько часов роскошного праздника для счастливых молодоженов стоят Светлане и ее замечательной команде нескольких недель упорного, кропотливого труда.

Первый и самый важный этап подготовки – обсуждение картины будущей регистрации с виновниками торжества. Казалось бы, что сложного в простом разговоре?

Но именно в эти минуты выясняется, чего хотят молодожены, их желания соотносятся с реальностью, выстраивается концепция будущих работ. В этом деле Светлане помогает ее профессионализм, опыт и неподдельный интерес к участникам.

— Клиенты бывают разные. Кто-то пришел, точно зная, чего хочет, остается только реализовать на высшем уровне. Кто-то, потратив на обсуждение несколько часов, после полностью меняет свои предпочтения, а кому-то нужно помочь сориентироваться, подсказать. Здесь я часто выступаю координатором, — рассказывает Светлана.

Отметим, что свадьбы от студии "Клементинка" не повторяются никогда. Каждое торжество – отдельный, продуманный, совершенно особенный праздник со своею атмосферой.

Пошивом свадебной атрибутики профессионально занимается мама Светланы - Наталья. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Вечерняя регистрации среди зимы - не часто, но зрелищно. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Иногда роскошные свадебные букеты настолько тяжелые, что для осуществления популярной свадебной традиции дизайнерами студии изготавливается легкий букет-дублер. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Особым спросом на торжествах пользуется свежая зелень. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Обилие крупного декора позволяет осуществить праздничное оформление на любой вкус. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" 1 / 5

Нет одинаковых приглашений, оформления, букетов "под копирку". Здесь смело можно сказать, что у каждой свадьбы, организованной командой студии, своя индивидуальность, своя душа.

После того как составлен план и определена примерная смета, профессионалы берутся за дело. Помимо творческой части у сотрудников студии полно технических задач. Нужно выехать на место, произвести замеры, соотнести их с количеством гостей, произвести расчеты.

— Бывает, что молодоженам хочется всего и сразу, а, например, территория ограничена. Тогда я советую что-то убрать, заменить, для того чтобы не перегружать помещение, — делится организационными тонкостями Светлана.

Особым спросом у гостей студии пользуются выездные регистрации, а учитывая особенности уникальной приморской природы, большая часть их проходит на морском побережье.

Выездная регистрация на морском побережье. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Цветочная сказка. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Вечерняя регистрации среди зимы - не часто, но зрелищно. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" Выездная регистрация на морском побережье. Фото: Предоставлено студией "Клементинка" 1 / 4

Помимо творческих работ при создании тематической площадки, перед Светланой и ее командой стоит задача – тщательно все укрепить. Ведь сильный ветер, являющий непременным спутником моря, ни в коем случае не должен испортить праздник, повредив декор.

— В ночь перед свадьбой мне часто не до сна. Переживаю наравне с невестой. Каждая свадьба – индивидуальна, хочется чтобы все прошло идеально и даже лучше. Всегда вспоминаю все детали, еще раз обдумываю каждое действие, — отмечает хозяйка студии.

А в результате...

Несомненно, лучшей наградой для Светланы является праздник, о котором его гости не забудут никогда. Их восторженные взгляды, приятное удивление, и, конечно, счастливые лица молодожен, для которых все, собственно, и затевалось.



Счастливая невеста в главный день своей жизни. Фото: Предоставлено студией "Клементинка"

— Особо приятно получить отзывы заказчиков, по прошествии торжества. Самые частые их слова "Все так, как мы хотели и даже лучше" — мотивируют меня неуклонно развиваться, придумывать и реализовывать новые идеи и привносить еще больше красоты в этот мир, — напоследок делится впечатлениями Светлана Кантур.



Арка полностью создана вручную. Фото: Предоставлено студией "Клементинка"

Сделать свою свадьбу незабываемой, роскошно отметить годовщину знаменательного события или насладится профессиональной фотосессией с помощью лучших творческих людей Владивостока — доступно каждому!

Контакты студии свадебного декора "Климентинка" во Владивостоке:

Телефоны: +7(904) 629-33-77; 8(423) 2-99-33-77;

Инстаграм: @klementinka.ru

Электронная почта: klementinka_vl@mail.ru