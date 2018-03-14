Бизнес. 10:00
"Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге. Фото: предоставлено "Сименс Финанс"

«Сименс Финанс» расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге

Компания приглашает специалистов приморских компаний на конференцию 22 марта

14 марта, PrimaMedia. Налог на имущество и проверка по НДС, реформа лизинговой отрасли, практические примеры документооборота лизинговой сделки и самые актуальные вопросы бухучёта – эти темы эксперты обсудят 22 марта с 10.00 до 12.00 в офисе "Сименс Финанс" во Владивостоке (Западная, 7), сообщает ИА PrimaMedia.

Участие для бухгалтеров и специалистов финансовых департаментов — бесплатное, для регистрации достаточно просто позвонить по номеру +7 914 669 34 74 или отправить заявку на elena.lazareva@siemens.com.

Всего за 2 часа бухгалтера приморских предприятий узнают о новостях учёта от практикующих экспертов и получат консультации по налогообложению лизинга. Во время дополнительной сессии участники обсудят актуальные вопросы по проверке НДС и налоговому администрированию. Конференция будет интересна представителям компаний, приобретающих или уже имеющих на балансе оборудование, транспорт, технику.

Напомним, головной офис "Сименс Финанс" по-прежнему находится во Владивостоке, хотя компания давно работает на международном уровне и входит в ТОП-10 российского рынка лизинга. Региональная сеть лизингодателя сегодня включает 24 офиса. В Приморье и на Дальнем Востоке клиентами "Сименс Финанс" являются не только представители малого бизнеса, но крупные предприятия самых разных сфер экономики региона.

"Сименс Финанс"

"Сименс Финанс". Фото: предоставлено "Сименс Финанс"

"Сименс Финанс" во Владивостоке: ул. Западная, 7

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180.

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

Справка: ООО "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники. Работая по международным стандартам, "Сименс Финанс" передаёт в лизинг оборудование "Сименс" и оборудование с комплектующими "Сименс", осуществляет модернизацию основных средств клиентов, финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 30 тысяч лизинговых проектов в РФ. К 01.01.2018 портфель "Сименс Финанс" превысил 45,5 млрд рублей, объем нового бизнеса за 12 месяцев 2017 года (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд рублей, сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд рублей.

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«Сименс Финанс» расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
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