Прокуратура Владивостока совместно с мэрией проверяет работу УК и ТСЖ по уборке снега. Фото: ИА PrimaMedia

За предприятиями, плохо убирающими снег во Владивостоке, выехала прокуратура

Кто не очистил подведомственную территорию, будет привлечен к ответственности

13 марта, PrimaMedia. В рейд по контролю за принятием мер по уборке последствий снегопада совместно с представителями администрации Владивостока вышли сотрудники городской прокуратуры. Тот, кто своевременно не очистил от снега и наледи подведомственную территорию, будет привлечен к административной ответственности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в административно-территориальном управлении Ленинского района, подобные рейды совместно с прокуратурой проходят во всех районах города. Они проводятся не только планово, но и по обращениям граждан.

Так, в Единую дежурную диспетчерскую службу города после снегопада, который обрушился на краевой центр в канун Международного женского дня, поступило около 100 жалоб от горожан на неубранные придомовые дороги, тротуары и лестницы.

Люди жалуются, что не могут выехать от дома, затруднен проезд для машин скорой помощи и спецслужб, в том числе мусоровывозящих компаний, из-за чего в некоторых дворах наблюдается большое скопление не вывезенных вовремя отходов.

Специалисты управления содержания жилищного фонда городской администрации совместно с АТУ районов фиксируют эти нарушения и готовят необходимые документы для дальнейшей передачи в прокуратуру города для привлечения к ответственности УК и ТСЖ.

К слову, помимо уборки снега и наледи на подведомственных территориях управляющие компании должны также принять меры по уборке сосулек с крыш и ограждению опасных участков, на которые они могут упасть. Эти меры должны быть приняты не только в многоквартирных домах, но и в любых других зданиях – административных, офисных, торговых и других. Ответственность лежит на собственниках и арендаторах зданий и строений.

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