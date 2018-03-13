Общество. 16:30

Мы так не договаривались! Андрей Тарасенко возмутился увеличением налогов для казино

Приморские депутаты заступились за игорную зону «Приморье»

13 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Андрей Тарасенко высказался об изменениях в налоговом законодательстве, из-за которых едва не приостановила работу игорная зона "Приморье" – по его мнению, новые правила мешают приморским властям исполнять свои обязательства перед иностранными инвесторами. Во время встречи с бизнесменами края 13 марта он прокомментировал ситуацию, в которой оказалось казино, сообщает ИА PrimaMedia.

Единственное казино в ИРЗ "Приморье" может приостановить свою работу — вице-губернатор

– Создали игорный бизнес, люди вложились, сделали. Через год появляется закон, и нам говорят: нас не волнуют ваши обязательства, федеральным законом вносится новая система платы. А я уже в системе – у меня был заключен договор на привлечение инвестиций. Теперь я всем иностранцам должен сказать: ребят, у меня с 1 января изменился налоговый кодекс, и я должен с вас брать в два раза больше налогов, чем мы договаривались. Мы добились, чтобы закон приостановили. Мы выиграли ситуацию. У нас что в крае хорошо? Пять депутатов в государственной думе, такой регион. Поэтому давайте все эти вещи проталкивать и говорить. Сейчас понимание идет хорошее, – отметил Андрей Тарасенко.

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Напомним, единственное работающее казино в игорно-развлекательной зоне "Приморье" Tigre de Cristal пришлось спасать властям Приморья в декабре 2017 года от изменений в налоговом законодательстве. Казино могло приостановить свою работу из-за изменений администрирования налога на выигрыш и увеличения ставки налога на игорный бизнес в два раза.

О возможной приостановке деятельности единственного резидента ИРЗ "Приморье" врио вице-губернатора Приморья Татьяна Казанцева сообщила депутатам экономического комитета ЗС ПК в декабре 2017 года, отвечая на вопрос депутата Владимира Хмелева. Он интересовался, что мешает иностранным инвесторам вкладывать деньги в Приморский край.

В конце ноября текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила налогообложения игорного бизнеса, в том числе увеличивающий в два раза ставки налога на игорный бизнес, в зависимости от объекта обложения: с игрового автомата — с 1,5 до 3 тысяч рублей, с игрового стола — со 125 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

Несмотря на решение Госдумы, Приморье решило не повышать налоги на азартный бизнес и не менять ставки для игорной зоны "Приморье", для нее были созданы отдельные условия. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, который освобождает администрацию казино от уплаты налога на доход физических лиц с выигрыша свыше 15 тысяч рублей. Как ранее пояснили в Корпорации развития Приморского края, новые поправки выводят казино из-под действия принятого в ноябре закона о налогообложении игорного бизнеса, а именно освобождают от ответственности за уплату налога с выигрыша, сумма которого превышает 15 тысяч рублей. Эта обязанность теперь возлагается на самих игроков.

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Отметим, что, как стало известно в сентябре прошлого года от экс-директора Tigre de Cristal, результаты работы первого объекта игорно-развлекательной зоны "Приморье" — казино-отеля Tigre de Cristal пока не оправдали ожиданий инвесторов, вложивших деньги в его создание. Есть незначительные успехи, но для дальнейшего развития проекта необходимы изменения в законодательстве, облегчающие въезд в Приморье иностранцев.

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Экс-директор Tigre de Cristal: результаты казино пока значительно ниже наших ожиданий

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