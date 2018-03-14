Ответственность за неуплату налогов: советы адвоката

Адвокат Максим Колесников. Адвокатское бюро "Высоцкий, Шейнин и партнеры". Фото: предоставлено адвокатским бюро

Минимизировать риски наступления уголовной ответственности и найти выход из любой ситуации поможет профессиональное правовое сопровождение

14 марта, PrimaMedia. Действующий уголовный кодекс РФ содержит структурированный блок статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершение налоговых преступлений. В данный блок включены статьи 198 – 199.4 УК РФ, предусматривающие ответственность за: уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества, уклонение страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Налоговое законодательство динамично меняется, при этом основными тенденциями являются: усиление уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, расширение перечня действий (правонарушений) в сфере налогообложения, подпадающих под уголовную ответственность, активизация не только законотворческой деятельности в борьбе с налоговой преступностью, но и совершенствование правоприменительной практики путем ориентирования правоохранительных органов на выявление как можно большего количества правонарушений в налоговой сфере, ужесточение контроля за собираемостью налогов и сборов, законодательное и правоприменительное расширение возможностей органов прокуратуры, ФСБ, СК, МВД, ФНС России в сфере борьбы с налоговыми преступлениями.

Наиболее распространенными среди статей налогового блока в следственной и судебной практике являются ст. 199, 199.2 УК РФ.

Ч. 1 ст. 199 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, которым в настоящее время признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн рублей.

Квалифицирующими признаками, содержащимися в части 2 указанной статьи, являются: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (то есть в сумме, составляющей за период в пределах трех финансовых лет подряд более 15 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 45 млн рублей).

Положительным моментом для предпринимателей (руководителей организаций) является предусмотренная законодателем возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В адвокатской среде широко распространено мнение о том, что одним из оптимальных способов защиты от уголовного преследования является выработка позиции отрицания наличия прямого умысла в действиях предпринимателя (руководителя организации). В обоснование данной позиции приводится п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" (далее – ППВС РФ), в котором указано, что уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым умыслом с целью полной или частичной их неуплаты.

В дальнейшем следует ссылка на ст. 111 НК РФ и одно из содержащихся в ней обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения.

По мнению автора настоящей статьи, такого рода позиция защиты от уголовного преследования может быть избрана как верная только при условии наличия иных обстоятельств, позволяющих сделать вывод об отсутствии в действиях руководителя организации признаков состава налогового преступления.

Установление такого рода обстоятельств возможно только при изучении материала проверки, уголовного дела профессиональным юристом или адвокатом, имеющим опыт работы в области налогообложения.

Наряду со ст. 199 УК РФ, не менее "популярной" налоговой статьей, о которой необходимо знать каждому предпринимателю, является ст. 199.2 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств либо имущества в крупном и особо крупном размерах, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки.

Зачастую в правоприменительной практике при квалификации действия лица по ст. 199, 199.2 УК РФ возникают затруднения с расчетами крупного и особо крупного размера, однако действия следователя или суда в таких случаях сводятся к получению справки о расчетах из территориального органа ФНС России, сотрудники которого порой производят неверные расчеты. Последними нередко допускаются как технические ошибки, например, при расчетах общих сумм неуплаченных организацией налогов, так и математические, которые намеренно искажают суммы крупного и особо крупного размеров в большую сторону для привлечения лица к уголовной ответственности.

При квалификации действий предпринимателя по ст. 199.2 УК РФ на практике проблем у правоприменителя не возникает, поскольку в п. 20 ППВС РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления", прямо указано, что под сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя следует понимать деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном размере.

Состав преступления, предусмотренный ст. 199.2 УК РФ, наличествует и в том случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого в крупном размере с целью воспрепятствовать дальнейшему принудительному взысканию недоимки. Уголовная ответственность по ст. 199.2 УК РФ может наступить после истечения срока, установленного в полученном требовании об уплате налога и (или) сбора (ст. 69 НК РФ).

В обязательном порядке важным документом, удостоенным внимания предпринимателей, должен стать приказ Генпрокуратуры России № 286, ФНС России ММВ-7-2/232, МВД России, СК России от 08.06.2015 г. "Об утверждении инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями", утвердивший инструкцию по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями. В документе поэтапно определен и детально регламентирован порядок обмена служебной информацией о налогоплательщиках, уклоняющихся от уплаты налогов, представляющих "оперативный интерес".

Так, подразделениями МВД России в органы ФНС России направляется информация о предпринимателях — налогоплательщиках, в отношении которых имеются сведения, позволяющие предполагать о совершении налогового правонарушения.

Кроме того, в инструкции закреплено право органов ФНС России на привлечение по письменному запросу об участии в выездной налоговой проверке сотрудников МВД России на стадии назначения проверки, а также в ходе ее проведения, но только при условии выявления признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, влекущего уголовную ответственность.

Органами ФНС, МВД России в процессе проведения налоговой проверки и до вынесения решения по ее результатам осуществляется сбор сведений о действиях налогоплательщика в отношении принадлежащих ему денежных средств и имущества. Данные сведения отражаются в материалах, направляемых в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Указанный документ содержит посыл контролирующим и правоохранительным органам о достижении максимальной эффективности каждой налоговой выездной налоговой проверки. Привлечение сотрудников МВД России к участию в проверке происходит, когда органам ФНС России необходимо использование поисковых полномочий последних, в частности, когда возникает необходимость: установить и обеспечить явку на опрос номинальных должностных лиц или действующих работников подконтрольных или сторонних фиктивных организаций-контрагентов, используемых для систематического обналичивания денежных средств "головной организацией", установить место нахождение документации, провести оперативно-розыскные или оперативно-технические мероприятия с целью документирования эпизодов противоправной деятельности.

Предпринимателям также следует учитывать, что в соответствии с указанной инструкцией при возбуждении и расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях контролирующие и правоохранительные органы (органы прокуратуры, МВД, СК, ФСБ, ФНС России) ориентированы на поиск принадлежащего лицу, подлежащему привлечению к уголовной ответственности, имущества и наложение ареста на такое имущество в порядке, предусмотренном ст. 115 УК РФ, в том числе и имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что такое имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления (ч. 3 ст. 115 УК РФ).

Формулировка "достаточные основания" носит неопределенный характер, что позволяет широко толковать данное законоположение и распространить действие закона на любое имущество, находящееся у родственников или иных близких лиц подозреваемого, обвиняемого, что, конечно, не служит интересам укрепления доверия к правосудию, детерминируя дополнительные коррупциогенные факторы.

В законодательстве нашла отражение обязанность следователя при расследовании уголовного дела о налоговом преступлении и установлении имущественного вреда (заявлении гражданского иска территориальным органом ФНС России или прокурором) принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за причиненный вред, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

Есть и хорошие новости. Признаком смягчения уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, является появление ст. 76.1 УК РФ, позволяющей освобождать от уголовной ответственности предпринимателей (руководителей организации) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Так, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 — 199.4 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Законодателем также введена ст. 76.2 УК РФ, предусматривающая возможность освобождения судом лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, следует понимать уплату в полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного заседания недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов.

Уголовное преследование прекращается судом или следователем (с согласия руководителя следственного органа) при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 и 27 УПК РФ, при условии возмещения ущерба (уплаты недоимки по страховым взносам с пенями и штрафом), произведенного до назначения судебного заседания по уголовному делу.

В этой связи необходимо обратить внимание на сложившуюся практику уплаты вышеуказанных платежей в счет возмещения ущерба третьими лицами, то есть уплата может производиться не лично лицом, подлежащим освобождению от уголовной ответственности, а любым иным лицом.

Продолжая дайджест по налоговым статьям и практике их применения, желаем предостеречь предпринимателей (руководителей организаций) от серьезных финансовых потерь, которые могут возникнуть в случае предъявления гражданского иска. Истцами по гражданскому иску могут выступать налоговые органы (пп. 16 п. 1 ст. 31 НК РФ) или органы прокуратуры (ч. 3 ст. 44 УПК РФ), а в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (ст. 1064 и 1068 ГК РФ) несет ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ).

Одновременно с этим, в рамках уголовного дела не подлежит удовлетворению гражданский иск в части взыскания с виновного штрафа, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 108 НК РФ ответственность за деяние, совершенное физическим лицом, наступает в том случае, если это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ.

Краткий анализ норм действующего законодательства позволяет прийти к выводу о том, что несмотря не декларирование российской политической элитой в средствах массовой информации позиции смягчения уголовной политики, декриминализации отдельных составов экономических преступлений в интересах бизнеса, фактически наблюдается обратный процесс — происходит усиление уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений, расширение перечня преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Автору данной статьи представляется, что такого рода тенденции лишь укрепятся, чему будет способствовать растущий дефицит бюджета. Это приведет к поэтапному усилению давления на бизнес и появлению дополнительных административных барьеров.

Вне всяких сомнений, минимизировать риски, почувствовать уверенность в завтрашнем дне, найти оптимальный выход из любой ситуации поможет профессиональное правовое сопровождение бизнеса.

Важным критерием выбора профессионального правового объединения адвокатов (юристов) для сопровождения вашего бизнеса является наличие их приоритетной специализации в виде защиты субъектов предпринимательской деятельности, как на досудебных стадиях (при проведении выездных налоговых проверок сотрудниками ФНС и МВД России), так и в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.

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