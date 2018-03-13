В противостоянии приморских фермеров и «Русагро» Тарасенко встал на сторону первых

Посевная. Фото: ИА PrimaMedia

Врио губернатора заявил, что защиту интересов малых предпринимателей обеспечат тройственные договоры о сбыте сои агрохолдингу (ФОТО)

13 марта, PrimaMedia. Приморские фермеры будут защищены от убытков тройственными договорами о сбыте продукции холдингу "Русагро", причем третьей стороной в урегулировании этого больного для приморского бизнеса вопроса готова выступить администрация Приморского края. Об этом сегодня в ходе встречи с представителями регионального бизнеса заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia.

Владелец фермерского хозяйства из Черниговки Кирилл Хижинский пожаловался главе края, что гиганты вроде "Русагро" обваливают цены на рынке сельхозпродукции, и малые предприятия вынуждены продавать выращенное, едва покрывая издержки.

"У нас цена при реализации продукции холдингу "Русагро" приближена к себестоимости. Повысить доход можно только в связи с увеличением урожайности и объемов. Но мы этого сделать не можем, потому что у нас некачественные семена! – обозначил проблему Кирилл Хижинский. – "Русагро" тащит сельское хозяйство в тартарары! Думаю, если средства, которые выделяются крупным компаниям, направить малым предприятиям, эффективность будет больше. Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства в Приморье выросли в три раза. Тот, кто имеет 200-300 гектар земли, обязательно ее обработает и сохранит. А когда речь идет об объемах в 100 тысяч гектар, это заведомо провальная ситуация".

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с представителями регионального бизнеса. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 25

Андрей Тарасенко ответил, что в этом году приоритет в получении субсидий будет у фермерских хозяйств, а от убытков их защитят тройственные договоры.

"Мы получили 170 млн, 90 из них раздадим фермерам. Я ушел от того, чтобы давать субсидии крупным компаниям – даю теперь только фермерам. Кроме того, я добился скидки у железнодорожников – теперь вы можете везти сою или другую продукцию до Челябинска дешевле. Мы готовы компенсировать транспортные расходы железной дороге. Также теперь мы подписываем тройственные договоры: "Русагро", администрация и фермеры. Фермеру устанавливаем планку цены, не ниже которой будет продаваться его продукция. Вот это мы делаем, и думаю, это вас как-то укрепит".

Противостояние фермеров и агропромышленного гиганта в Приморье обозначилось еще в прошлом году. Деятельность федерального агрохолдинга в феврале стала предметом обсуждения на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК. Там прозвучало, что холдинг не дает эффективной отдачи экономике края, несмотря на то, что в обеспечение компании инфраструктурой вложены миллиарды рублей из дефицитного краевого бюджета, ей предоставлены все возможные льготы и преференции. Михайловский район, где строятся свинокомлексы агрогиганта, вместо ожидаемого роста налоговых доходов получил убыток, с районными властями разговаривают через зубы и не пускают на стройплощадки, о социальной ответственности перед жителями территории речи не идет. Кроме того, компания ведет крайне агрессивную бизнес-политику, наносящую существенный вред товаропроизводителям края и в перспективе способную уничтожить целый сегмент агропромышленного бизнеса региона.

Справка: Группа компаний "Русагро" — крупный вертикальный агрохолдинг России. Головная компания — кипрский оффшор Ros AGRO PLC. Основной владелец — миллиардер Вадим Мошкович (контролирует 70,7% акций "Русагро"). В настоящее время холдинг занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Это третий по объему производства игрок на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%), входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат в разных регионах страны. Группа контролирует 665 тысяч га земли. Входящая в состав группы компания "Русагро-Приморье" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский", на которой реализует крупный инвестпроект по товарному производству свинины. Кроме того, "Русагро" контролирует ряд приморских предприятий — ООО "Приморская соя" (бывший Уссурийский масложировой комбинат) и АО "ПримАгро" (земельный фонд — 85 тысяч га).

