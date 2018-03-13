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Отца и его сыновей будут судить за жестокое убийство супружеской пары в Приморье

Тела убитых сожгли в безлюдном месте

13 марта, PrimaMedia. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей села Анисимовка, которые обвиняются в убийстве соседей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По версии следствия, в декабре 2016 года в селе Анисимовка 61-летний обвиняемый и два его сына 22-х и 24-х лет вступили в преступный сговор о совершении убийства своих соседей — супружеской пары. Мотивом преступления был бытовой конфликт. Между соседями давно установились длительные неприязненные отношения.

20 декабря 2016 года преступная группа, вооружившись топором и монтировкой, направилась на своем автомобиле в безлюдное место недалеко от дома потерпевших. Увидев внедорожник своих соседей, обвиняемые стали монтировкой и топором наносить удары по стеклам автомобиля. Когда потерпевший вышел из салона джипа, один из обвиняемых нанес ему удар топором по голове.

В это время женщина, защищаясь и пытаясь спастись, совершила на автомобиле разворот и поехала в обратном направлении, однако внедорожник застрял на болотистом участке и обвиняемые жестоко расправились с потерпевшей, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по ее голове. После совершения убийства пары, обвиняемые вывезли транспортное средство вместе с телами в безлюдное место, где совершили поджог. В результате чего был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

По уголовному делу проведено 10 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении всех обвиняемых. Согласно заключению экспертов мужчины каким-либо психическим заболеванием не страдают и осознают характер своих действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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