За три дня после снегопада на штрафстоянку во Владивостоке отправилось больше 80 машин

Больше всего автомобилей было эвакурировано 12 марта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сотрудники ГИБДД очищают запаркованные обочины для снегоуборочной техники

13 марта, PrimaMedia. После мощного мартовского циклона некоторые участки дорог во Владивостоке не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. С безответственностью владельцев транспортных средств в ночь с 12 на 13 марта боролись экипажи ГИБДД и эвакуаторы. Всего за последние три дня на штрафстоянку отправилось более 80 автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, эвакуатор чаще всего забирал машины, которые были припаркованы возле знака "Остановка и стоянка запрещена". 10 и 11 числа на штрафстоянку отправилось по 12 автомобилей. В понедельник, 12 марта, их количество увеличилось в несколько раз – за сутки эвакуировали 60 машин.

Отметим, что снегоуборочная техника работает на дорогах уже шестые сутки, но так и не смогла полностью расчистить дороги во Владивостоке.

"Водители спецтехники вынуждены были маневрировать между брошенными автомобилями. Такая картина наблюдалась не только в микрорайонах, но и на центральных дорогах. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, – подчеркнула заместитель директора МБУ "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Пятые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. В работах задействовано свыше 100 единиц муниципального парка и привлеченной техники. С городских улиц вывезены десятки тысяч кубометров снега.