Больше всего автомобилей было эвакурировано 12 марта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

За три дня после снегопада на штрафстоянку во Владивостоке отправилось больше 80 машин

Сотрудники ГИБДД очищают запаркованные обочины для снегоуборочной техники

13 марта, PrimaMedia. После мощного мартовского циклона некоторые участки дорог во Владивостоке не удалось расширить и очистить от снега из-за припаркованных автомобилей. С безответственностью владельцев транспортных средств в ночь с 12 на 13 марта боролись экипажи ГИБДД и эвакуаторы. Всего за последние три дня на штрафстоянку отправилось более 80 автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, эвакуатор чаще всего забирал машины, которые были припаркованы возле знака "Остановка и стоянка запрещена". 10 и 11 числа на штрафстоянку отправилось по 12 автомобилей. В понедельник, 12 марта, их количество увеличилось в несколько раз – за сутки эвакуировали 60 машин.

В ночь на вторник снег с дорог Владивостока будут сгребать вместе с автомобилями

Отметим, что снегоуборочная техника работает на дорогах уже шестые сутки, но так и не смогла полностью расчистить дороги во Владивостоке.

"Водители спецтехники вынуждены были маневрировать между брошенными автомобилями. Такая картина наблюдалась не только в микрорайонах, но и на центральных дорогах. Даже один припаркованный вдоль дороги автомобиль сужает проезжую часть, что приводит к транспортным заторам, особенно в час пик, – подчеркнула заместитель директора МБУ "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Пятые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. В работах задействовано свыше 100 единиц муниципального парка и привлеченной техники. С городских улиц вывезены десятки тысяч кубометров снега.

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