Кудоисты ЕАО выиграли "золото" на III Дальневосточных играх боевых искусств. Фото: пресс-служба Федерации кудо ДФО

В турнире участвовало около 2 тысяч спортсменов

13 марта, PrimaMedia. Команда кудоистов Еврейской автономной области успешно выступила на III Дальневосточных играх боевых искусств. Соревнования проходили в спортивном комплексе УКСК им. В.И. Ленина Хабаровска с 8 по 12 марта. В турнире участвовало около 2 тысяч спортсменов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации кудо ДФО.

Сильнейших спортсменов определяли в упорных поединках. С каждым турниром зрителей на соревнованиях становится все больше, что говорит о возрастающей популярности кудо как вида спорта.

По итогам турнира трое представителей ЕАО завоевали призовые места:

1 место — Кривошеев Михей, 12 лет, 7 кю (коэффициент 200);

1 место — Соляник Степан, 15 лет, 10 кю (коэффициент 250);

3 место — Кулигин Эдуард, 12 лет, 6 кю (коэффициент 210).

Кроме этого, в программе Дальневосточных игр боевых искусств состоялись гала-финалы в пяти видах единоборств, включая кудо, для участия в которых было отобрано 10 лучших спортсменов. Единственный кудоист, представлявший Еврейскую автономную область, 14-летний Павел Красюков (5 кю) занял первое место в коэффициенте 230 единиц среди юношей.