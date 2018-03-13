Юрий Нечипоренко: Может быть, на Востоке открывается что-то главное?

Юрий Нечипоренко. Фото: Предоставлено Юрием Нечипоренко

Русский прозаик поделился воспоминаниями о Дальнем Востоке и планами на всероссийский литературный фестиваль

13 марта, PrimaMedia. В июне во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Русский прозаик и арт-критик Юрий Нечипоренко поделился воспоминаниями о Дальнем Востоке и планами на предстоящее культурное событие.

Справка: Юрий Нечипоренко — лауреат литературных премий "Ясная поляна", "Серебряный Дельвиг", "Заветная мечта", им. Сергея Михалкова, им. Алексея Толстого, Международной премии им. Анны Франк (Македония) и др., обладатель медали "Подвижнику Просвещения" общества "Знание", член Русского ПЕН-центра, член АИС (Ассоциации искусствоведов и художественных критиков), гл. редактор подросткового журнала "Электронные Пампасы" и гл. редактор интернет-обозрения "Русская жизнь", директор Всероссийского фестиваля детской книги (Москва).

— России – страна ста стран, у нас одних регионов почти сотня, и многие из них по размеру больше важных Франции и Голландии, любимых Сербии и Греции – взятых вместе или по отдельности… Когда думаю о величине родины, голова кружится – сколько же здесь для меня неизведанного! Как учёный и детский писатель, я много путешествую, с книгами и лекциями, выступлениями перед взрослыми и детьми объехал почти всю Центральную Россию, добирался до Урала, Новосибирска, Красноярска… Но во Владивостоке не бывал. Зато бывал здесь мой отец, которого ещё в довоенные 30-е годы наградили туда командировкой, когда он служил в Дальней Бомбардировочной Авиации, что базировалась на Дальнем Востоке. Побывать по Владивостоке – мечта с детских лет. В студенческие годы мы строили Зейскую ГЭС на Амуре, оказался я в Благовещенске – и потом написал рассказ "Благовещенск, Амур".

Тогда одним из самых сильных впечатлений у меня было ощущение щедрости и широты души русского человека на Дальнем Востоке, там, где не стеснен он обстоятельствами жизни в нашей центростремительной сутолоке и суете. Может быть, на Востоке открывается что-то главное? Недаром же мир восхищается учениями восточных мудрецов, практиками единоборств и техниками оздоровления…

Поэтому с восторгом я принял приглашение Вячеслава Коновалова на Фестиваль, и хотя мне не удастся в это время, 6 июня, оказаться по традиции у памятника Пушкину в Москве, не удастся представить свою новую книгу о великом поэте на Книжном Фестивале на Красной площади, я очень надеюсь, что смогу представить её во Владивостоке. В этой книге, что называется словами – напутствием, которые дал Василий Жуковский своему любимому другу "Плыви, силач", я рассказываю о молодых годах Пушкина, о роли родителей и друзей в его судьбе.

Я очень надеюсь, что смогу привезти книгу, которая должна вскоре выйти в издательстве "Детское время" в Санкт-Петербурге и подарить её в областную детскую библиотеку Владивостока. Хочу засвидетельствовать почтение любимому поэту во Владивостоке – как это уже было в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Сочи, на острове Родос, в Белграде и Шанхае, во многих местах, где уже побывал, где стоят памятники поэту, — рассказал Юрий Нечипоренко.

7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей Приморья ожидают встречи с известными российскими писателями, мастер-классы, презентации новинок литературного рынка от ведущих издательств и многое другое.

— На фестиваль, который мы планируем, приедут и Павел Басинский, и Захар Прилепин, и Андрей Рубанов. Наша культурно-литературная площадка "КультБригада", в Москве, существует уже достаточно продолжительное время, мы уже провели более 60-ти встреч с главными литературными персонами России. Удивительным образом получилось, что все люди, с которыми я говорил об организации литературного фестиваля во Владивостоке, начиная от писателей Приморья, и заканчивая Александром Галушкой, Министром по развитию Дальнего Востока, восприняли эту идею с огромным энтузиазмом, — рассказал глава интеллектуального клуба "КультБригада" Вячеслав Коновалов.

Вячеслав Коновалов отметил, что у Дальнего Востока богатая литературная история — это и Фадеев, и Гайдар, и Чехов, который специально ездил на Сахалин и написал книгу "Остров Сахалин". Сейчас в регионе большое количество талантливых писателей, в том числе Василий Авченко, автор книги "Кристалл в прозрачной оправе", но они мало звучат на литературном небосклоне, поэтому появилась идея создать крупное литературное мероприятие в ДФО.

Сайт фестиваля "Литература Тихоокеанской России" litrfest.ru.