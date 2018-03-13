Ефим Звеняцкий: Счастье, что Олег Табаков все-таки побывал на земле Владивостока

Олег Табаков. Фото: tabakov.ru

Худрук театра им. Горького поделился воспоминаниями о редких встречах с великим артистом

13 марта, PrimaMedia. Художественный руководитель краевого академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий ответил на просьбу ИА PrimaMedia вспомнить эпизоды, когда ушедший накануне из жизни знаменитый актер Олег Табаков бывал во Владивостоке.

"Очень жаль, что говорить о величайшем актере планеты приходится только в связи с его уходом, — заметил Ефим Самуилович. – Мне посчастливилось не раз сказать ему "здравствуй" и пожать руку. Очень жаль, что приморский зритель редко мог видеть этого прекрасного артиста. И вместе с тем — великое счастье, что он, опрокинув десятки тысяч километров, все-таки оказался на земле Владивостока. Он приезжал на самый первый кинофестиваль Pacific Meridian в 2003 году. Во второй раз приезжал с антрепризой "Сублимация любви", которую играл со своей женой Мариной Зудиной. Ну и, конечно, многие зрители помнят его дуэт с Сергеем Безруковым в "Моцарте и Сальери"… Мои воспоминания сейчас — как черно-белое кино, и я не скрываю слез. Табаков – это был и Станиславский, и Немирович-Данченко, и Таиров, и Вахтангов в одном лице, он продлил жизнь Московскому художественному театру имени Чехова".

Известие о кончине художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова разлетелось по российским СМИ накануне. Знаменитый артист ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, ему было 82 года.