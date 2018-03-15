Ballu — климатическая техника по выгодной цене в «Мир кондиционеров»

Презентация климатической техники Ballu. Фото: предоставлено компанией "Мир кондиционеров"

С 14 по 17 марта покупателей ждут нереально низкие цены, скидки и подарки

15 марта, PrimaMedia. Презентация климатической техники Ballu состоится с 14 по 17 марта в салонах "Мир Кондиционеров" во Владивостоке. Известная марка специализируется только на климатическом оборудовании и прекрасно зарекомендовала себя со стороны качества в эконом-классе. На презентации будут представлены кондиционеры, приточная вентиляция, увлажнители и тепловое оборудование, сообщает ИА PrimaMedia.

Всей гостей ждет:

— три дня нереально низких цен;

— вкусный фуршет;

— отличное настроение и отзывчивые консультанты;

— подарки за покупки;

— скидки на Ballu до 10%.

Экономичный кондиционер Ballu BSAG:

— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

— низкий уровень шума 23 dB;

— режимы "Sleep", "Turbo";

— функция "Горячий старт", iFeel, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, таймер 24 часа;

— фильтры предварительной очистки воздуха High Density;

— гарантия 3 года.

Приточная вентиляция Ballu Air Master — позволяет дышать свежим очищенным воздухом при закрытых окнах:

— постоянный приток свежего воздуха;

— 6-ти ступенчатая очистка поступившего воздуха;

— профессиональная очистка воздуха в помещении;

— подогрев свежего воздуха зимой;

— ароматерапия круглый год;

— датчик загрязнения воздуха и CO2;

Увлажнитель воздуха Ballu UHB — 275 позаботится о нормальной влажности в вашей комнате:

— производительность по увлажнению 200 г/час;

— более 14 часов непрерывной работы;

— площадь увлажняемого помещения – до 30 кв. метров;

— фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости);

— индикация низкого уровня воды;

— температура и показатель уровня влажности в помещении;

— регулировка интенсивности увлажнения;

— таймер на отключение (до 8 часов).

В салонах "Мир кондиционеров" можно расплатиться картой "Халва" или оформить рассрочку от банка-партнера.

"Мир кондиционеров" – 22 года на рынке, более 100 крупнейших объектов, № 1 в сфере климатической техники:

– пр-т Красного Знамени, 46, 1-й этаж, телефон: 8 (423) 202-53-86;

– ул. Бородинская, 46/50 (ТЦ "Альянс"), 1-й этаж, пав. 11, телефон: 8 (423) 202-54-26.

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