Ballu — климатическая техника по выгодной цене в «Мир кондиционеров»

15 марта, PrimaMedia. Презентация климатической техники Ballu состоится с 14 по 17 марта в салонах "Мир Кондиционеров" во Владивостоке. Известная марка специализируется только на климатическом оборудовании и прекрасно зарекомендовала себя со стороны качества в эконом-классе. На презентации будут представлены кондиционеры, приточная вентиляция, увлажнители и тепловое оборудование, сообщает ИА PrimaMedia.
Всей гостей ждет:
— три дня нереально низких цен;
— вкусный фуршет;
— отличное настроение и отзывчивые консультанты;
— подарки за покупки;
— скидки на Ballu до 10%.
Экономичный кондиционер Ballu BSAG:
— 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
— низкий уровень шума 23 dB;
— режимы "Sleep", "Turbo";
— функция "Горячий старт", iFeel, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, таймер 24 часа;
— фильтры предварительной очистки воздуха High Density;
— гарантия 3 года.
Приточная вентиляция Ballu Air Master — позволяет дышать свежим очищенным воздухом при закрытых окнах:
— постоянный приток свежего воздуха;
— 6-ти ступенчатая очистка поступившего воздуха;
— профессиональная очистка воздуха в помещении;
— подогрев свежего воздуха зимой;
— ароматерапия круглый год;
— датчик загрязнения воздуха и CO2;
Увлажнитель воздуха Ballu UHB — 275 позаботится о нормальной влажности в вашей комнате:
— производительность по увлажнению 200 г/час;
— более 14 часов непрерывной работы;
— площадь увлажняемого помещения – до 30 кв. метров;
— фильтр-картридж в комплекте (очищает воду от избытка солей жесткости);
— индикация низкого уровня воды;
— температура и показатель уровня влажности в помещении;
— регулировка интенсивности увлажнения;
— таймер на отключение (до 8 часов).
В салонах "Мир кондиционеров" можно расплатиться картой "Халва" или оформить рассрочку от банка-партнера.
"Мир кондиционеров" – 22 года на рынке, более 100 крупнейших объектов, № 1 в сфере климатической техники:
– пр-т Красного Знамени, 46, 1-й этаж, телефон: 8 (423) 202-53-86;
– ул. Бородинская, 46/50 (ТЦ "Альянс"), 1-й этаж, пав. 11, телефон: 8 (423) 202-54-26.