Выборы. Фото: ИА PrimaMedia
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Неделя до выборов: штабы и эксперты обсудят, чем запомнилась кампания в Приморье

Встреча представителей кандидатов без купюр и галстуков пройдет во Владивостоке

13 марта, PrimaMedia. Дискуссия "Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?" состоится во Владивостоке вечером 13 марта. В неформальной обстановке встретятся представители штабов кандидатов в президенты РФ, которые смогут публично рассказать о проведенной работе в регионе и ожидаемых результатах от дня голосования. В мероприятии также примут участие политологи, представители власти и общественные деятели, сообщает ИА PrimaMedia.

"За неделю до выборов можно подвести определённые итоги избирательной кампании, в первую очередь, выслушав штабы кандидатов и то, как они оценивают проделанную ими работу. Замечу, что большая часть кандидатов в президенты даже не была представлена в регионе, а другая часть была не настолько активна, чтобы усилить свои электоральные позиции. Но это наша оценка. Будет интересно услышать видение представителей кандидатов", — отмечает модератор мероприятия, политический обозреватель, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Ольга Кишаковская.

Инициаторами мероприятия выступили "Тихоокеанский дискуссионный клуб" и консалтинговый центр Expert Group. Ранее эксперты обсудили политические аспекты избирательной кампании, проблемы развития муниципальных образований региона и поговорили о теме возможного переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток.

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