Песков прокомментировал информацию о росте зарплат бюджетников перед выборами

Такие решения были приняты не за один день, а прорабатывались в течение нескольких лет

13 марта, PrimaMedia. Решения о повышении зарплат бюджетников были приняты не за один день, а прорабатывались в течение нескольких лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Напомним, ранее бюджетники рассказали о значительном увеличении заработной платы в преддверии президентских выборов. Об этом сообщили сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института.

Пресс-секретарь президента добавил, что увеличение доходов происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы. "Это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать", – отметил он.