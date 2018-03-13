СМИ сообщили о последних днях Олега Табакова

Журналисты выяснили, что за несколько дней до смерти родные артиста пригласили в палату священника

13 марта, PrimaMedia. СМИ узнали подробности последних дней народного артиста СССР Олега Табакова. Актер до последнего продолжал надеяться на выздоровление, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Как сообщает портал Wday.ru со ссылкой на медперсонал Первой градской больницы, где последние несколько месяцев находился Табаков, состояние артиста периодически улучшалось и появлялась надежда на выздоровление, однако недуг оказался сильнее, и актера пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также журналисты выяснили, что за несколько дней до смерти родные Табакова пригласили в палату священника, который провел таинства исповеди, причастия и соборования. Сообщается и о визите актера Евгения Миронова, ученика Олега Павловича.

Олег Табаков скончался во сне 12 марта в окружении супруги Марины Зудиной и детей – сына Павла и дочери Марии