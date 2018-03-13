Общество. 17:30

СМИ сообщили о последних днях Олега Табакова

Журналисты выяснили, что за несколько дней до смерти родные артиста пригласили в палату священника

13 марта, PrimaMedia. СМИ узнали подробности последних дней народного артиста СССР Олега Табакова. Актер до последнего продолжал надеяться на выздоровление, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Как сообщает портал Wday.ru со ссылкой на медперсонал Первой градской больницы, где последние несколько месяцев находился Табаков, состояние артиста периодически улучшалось и появлялась надежда на выздоровление, однако недуг оказался сильнее, и актера пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также журналисты выяснили, что за несколько дней до смерти родные Табакова пригласили в палату священника, который провел таинства исповеди, причастия и соборования. Сообщается и о визите актера Евгения Миронова, ученика Олега Павловича.

Олег Табаков скончался во сне 12 марта в окружении супруги Марины Зудиной и детей – сына Павла и дочери Марии

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

С землей к горлу: бизнес Приморья засыпал Тарасенко вопросами о кадастре, аренде и военных

19:45

Вдоль Партизанского проспекта во Владивостоке запретили остановку и стоянку авто

16:50

Ефим Звеняцкий: Счастье, что Олег Табаков все-таки побывал на земле Владивостока

16:05

За три дня после снегопада на штрафстоянку во Владивостоке отправилось больше 80 машин

12:00

Кренившийся в бухте Золотой Рог плавучий док полностью затонул

13:30

Девушка из Владивостока не впечатлила Егора Крида в новом сезоне «Холостяка»
Алексей Козицкий: Справедливороссы всегда выступали за справедливый кадастр
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia