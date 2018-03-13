Общество. 19:20

Россия и Китай будут вместе добывать уран

Новый стратегический урановый рудник будет построен в Забайкальском крае

13 марта, PrimaMedia. Россия и Китай подписали соглашение о совместной добычи урана. Новый стратегический урановый рудник будет построен в Забайкальском крае, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Соглашение между сторонами было достигнуто в понедельник. Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя генерального директора – директора блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского.

По его словам, строительство рудника будет осуществляться на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в городе Краснокаменск.

Первый транш в совместный проект в размере 2,5 млрд рублей поступит из российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР).

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