На приморца, угрожавшего полицейским гранатой, завели уголовное дело

Он пытался скрыться от правоохранителей

13 марта, PrimaMedia. Региональным СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Уссурийска, угрожавшего полицейским предметом, который был похож на гранату. Несмотря на это, мужчину задержали. Позже выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Об этом ИА PrimaMedia сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

12 марта 2018 года в селе Новоникольск сотрудники полиции задержали гражданина подозреваемого в краже. Однако последний, желая скрыться от правосудия, стал угрожать стражам порядка применением насилия, при этом в его руке находился предмет похожий на гранату.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по ПК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что этого гражданина остановили полицейские в селе Новоникольске Уссурийского городского округа. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, заперся в своем автомобиле и потребовал разговора с Ксенией Собчак, продемонстрировав полицейским предмет, похожий на гранату. На место было вызвано подкрепление и пожарная охрана. По словам пожарных, когда они прибыли на место, инцидент уже был прекращен. Мужчина вышел из автомобиля, граната оказалась учебной, ее изъяли сотрудники полиции.











