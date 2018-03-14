Всероссийскую сельхозвыставку «Дальневосточное поле» впервые проведут в Приморье

Комбайн в поле. Фото: ИА PrimaMedia

На ней приморские сельхозпроизводители смогут найти партнеров для торговли

14 марта, PrimaMedia. Первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка "Дальневосточное поле" намечена во Владивостоке на сентябрь. Это будет яркое и масштабное шоу, где сельхозпроизводители из разных регионов представят свою продукцию потенциальным партнерам. На первых ролях в нем выступят резиденты ТОР "Михайловский", сообщает ИА PrimaMedia.

В Приморском крае драйвером сельскохозяйственного производства выступает ТОР "Михайловский", созданный в Михайловском районе в 2015 году. Его якорные инвесторы — крупнейшие российские компании "РусАгро", "Юг России", "Мерси Трейд", "Черниговский агрохолдинг". Всего в ТОР "Михайловский" уже работают девять резидентов. Реализация инвестиционных проектов на общую сумму более 61,7 млрд рублей позволила создать около 3 000 рабочих мест. В планах довести объем инвестиций к 2028 году до 113 млрд рублей. При этом бюджетные средства должны составить всего 10%. Руководство "Русагро" заявило о намерениях создать на территории ТОР 10 свинокомплексов, которые будут производить свыше 79 тысяч тонн свинины в год. Два свинокомплекса уже построены.

По словам врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона.

"В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрно-промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше", – подчеркнул глава региона.

В целом за последние пять лет валовая продукция сельского хозяйства Приморского края увеличилась на 14% и стабильно составляет около 1% валовой продукции сельского хозяйства Российской Федерации. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает соя, кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве – выращивание скота и птицы, производство молока.

В ходе сегодняшней встречи с бизнесменами глава Приморья Андрей Тарасенко выслушал вопросы фермера Кирилла Хижинского о мерах поддержки сельхозпроизводителей и ответил, что администрация края готова заключать трехсторонние договоры с холдингом "РусАгро" и малыми предприятиями. Их смысл – гарантировать приморским производителям сбыт продукции агрогиганту с гарантированным нижним порогом цены.