Резидент ТОР "Камчатка" обеспечит сельхозпредприятия края качественным комбикормом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Инвестпроект планирует запуск новой линии производства, а цены на комбикорм при этом уже падают

13 марта, PrimaMedia. Камчатка, которая известна на весь мир своими вулканами и горячими источниками, на сегодня стала одной из самых привлекательных территорий Дальнего Востока для инвесторов. Различные отрасли экономики региона получили толчок в развитии, в том числе и благодаря созданию здесь территории опережающего развития, в которой уже насчитается 37 резидентов.

Один из резидентов ТОР играет немаловажную роль в развитии животноводческого комплекса Камчатки — Акционерное Общество "Камчатская мельница" одним из видов деятельности которого является производств полнорационных кормов для всех сельхозживотных и птиц, который уже этим летом планирует завершить модернизацию своей производственной линии, что позволит обеспечить кормами растущие потребности Камчатских животноводов

Резидентом ТОР "Камчатская мельница" была признана в декабре 2016 года с проектом нового производства гранулированных кормов с использованием нанотехнологий, реализация которого приведет к росту объемов продукции и повышению качества уже выпускаемой предприятием.

"На сегодня мы запустили модернизацию завода по трем направлениям — это линия разгрузки зерна с водного транспорта, второе — склад готовой продукции и третье — линия гранулирования кормов с использованием нанотехнологий — рассказывает генеральный директор АО "Камчатская мельница" Дмитрий Чередниченко. — Планируем закончить модернизацию в июне 2018-го, и начать выпускать продукцию в рамках ТОР как резидент".

АО "Камчатская мельница" выпускает комбикорма 28-ми видов для всех сельскохозяйственных животных и птиц всех возрастов, представленных на Камчатке. В связи с высоким спросом объёмы производства завода выросли с 800 до 2300 тонн в месяц. Продукция ориентирована не только на крупные предприятия края, но и на граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Для них комбикорм реализуют в мешках по 10, 40 и 45 кг. После окончания модернизации производства и запуска новой линии предприятие планирует выпускать до 30 тысяч тонн комбикормов в год.

"Этого объема хватит, чтобы полностью закрыть растущий спрос местных сельхозпроизводителей. Сейчас в регионе как раз идет развитие в части свиноводства — предприятия "Камчатский свинокомплекс" и "Агротек" развивают производство, и их животные потребляют наши корма. Это также бройлерное производство ("Камчатпищепром"), развивается молочное производство ("Заречное"). Они увеличивают свой объем производства, соответственно, мы увеличиваем свой объем производства кормов под них. Все взаимосвязано. Наш завод единственный такой на Камчатке, поэтому им стратегически и экономически выгодно с нами работать", — отмечает Чередниченко.

Новое оборудование комбикормовый завод под свой проект в рамках ТОР заказывал у отечественных производителей из Екатеринбурга компании "Технекс", которые уже подготовили оборудование к отправке. Его ждут на Камчатке в конце апреля. После этого начнется монтаж линии, а запустить её в работу планируется уже в июле. Это будет полностью автоматизированная система.

Как отмечает заместитель председателя правительства Камчатки Марина Суббота, сегодня много говорится об импортозамещении, а то, что производится на Камчатке, всегда отличает высокое качество. "Буквально накануне в рамках модернизации производства АО "Камчатская мельница" запустило мобильную линию разгрузки с морских судов. Раньше была подземная галерея, которая постоянно страдала от паводковых вод и при подъеме уровня воды в бухте. Теперь проблема решена и это очень важная часть всей модернизации, ведь комбикормовый завод – это основа развития сельского хозяйства в крае. Если он есть, значит, будет производство и мяса, и яйца, и молока", — говорит зампред, отмечая, что раньше сельхозпроизводители Камчатки были вынуждены пользоваться привозными, и порой некачественными кормами, от чего страдало производство.

Сейчас, как добавляет Марина Суббота, ситуация в сельском хозяйстве Камчатки меняется к лучшему, в том числе благодаря и качественному комбикорму. В частности, растут производство мяса и надои молока.

Причем стоит подчеркнуть, что резидент ТОР не гонится за сверхприбылью и не собирается повышать цены на свою продукции, чтобы окупить затраты на модернизацию. Наоборот "Камчатская мельница" с 1 марта этого года уже снизила цены — от 20 копеек до 2 рублей за килограмм в зависимости от вида комбикорма.

"Мы сегодня закупили объем сырья на 2018 год, вывели среднюю стоимость, которая стала ниже (сырья) и соответственно, снизили цены на свою готовую продукцию. В общем объеме продаж по 2018 году мы снизим стоимость кормов почти на 10 млн рублей", — говорит глава предприятия Дмитрий Чередниченко.

Он отмечает, что еще несколько лет назад в производство качественных кормов непосредственно на Камчатке верили немногие. Кто-то говорил, что закупать в других регионах дешевле, но, получив некачественный корм, и потеряв, например, в надоях, сельхозпредприятия все же стали обращаться именно к камчатскому производителю, который сейчас только наращивает производство.

Один из крупнейших партнеров АО "Камчатская мельница" — группа компаний "Агротек", которая уже более 20 лет занимается в регионе животноводством и пищевым производством. "У нас в Приморском крае есть свои площади, на которых мы выращиваем зерновые культуры. Мы привозим их на Камчатку и отдаем на переработку "Камчатской мельнице", где и производится комбикорм, в который добавляют все необходимые добавки. Наше российское зерно, наш комбикорм. Это здорово, что "Камчатская Мельница" обеспечивает Камчатский край качественными кормами, которые используем не только мы, но и другие предприятия, а также частные подворья", — говорит директор по маркетингу группы компаний "Агротек" Наталья Урсол.

Ранее на территории комбикормового завода АО "Камчатская мельница" было окончено строительство и введён в эксплуатацию склад силосного корпуса для хранения сырья и готовой продукции. До этого момента для хранения комбикормов было задействовано 16 ёмкостей. "С развитием наших сельхозтоваропроизводителей в животноводстве этого стало недостаточно. С вводом в эксплуатацию этого объекта, количество ёмкостей для хранения увеличится до 45. Дальше мы обеспечим всех потребителей хранением запасов комбикормов и бесперебойным снабжением", — отметил Чередниченко.

В перспективных планах АО "Камчатская мельница" — возобновить производство муки для производителей хлеба и кондитерских изделий.

Напомним, что постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. В настоящее время в ТОР "Камчатка" реализуется более 30 инвестиционных проекта. Всего подано 75 заявок от инвесторов на 34 млрд рублей. Резиденты особых режимов на Камчатке имеют право на получение ряда льгот, а именно — льготы по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу.

Материал подготовлен автором-журналистом из состава Дальневосточной объединенной редакции.