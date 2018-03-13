Горки на радость: как вывозят грязный снег с главной площади Владивостока

"Горки детям на радость". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сугробы с реагентами отправляются в микрорайон Снеговая падь (ВИДЕО)

13 марта, PrimaMedia. Горы грязного снега с центральной площади Владивостока, на фоне которых полюбили делать селфи жители города, вывозят на дополнительную площадку. Теперь сугробы будут располагаться на территории недостроенного спортивного сооружения в микрорайоне Снеговая падь, сообщает ИА PrimaMedia.

На территорию ФОКа в Снеговой Пади снег вывозят не только дорожные службы, но и частные предприятия и организации. За прошедшую ночь площадка приняла более 3 тысяч кубометров снега. Всего с улиц города собрано и вывезено более 40 тысяч кубов снега.

Напомним, что 10 марта снег, убранный с центральных районов, стали вывозить на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко написал в своем фейсбуке, что местные коммунальщики нашли две снегоплавительные установки — после диагностики их установят на Центральной площади. "Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость ", — добавил мэр. Однако 13 марта мэрия заявила, что снег с главной площади все же вывезут на площадку для складирования, а не расплавят в установках.

Отметим, что горы грязного снега стали популярным местом отдыха горожан. Дети скатывались с них на ледянках, в взрослые забирались на самую высокую кучу снега и делали селфи на фоне свалки.