Графитовый карьер пустит в строй резидент ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО. Фото: Департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО

Строительство графитового карьера практически завершено

13 марта, PrimaMedia. Новый графитовый карьер в скором времени запустят в эксплуатацию в Еврейской автономной области. Сегодня на промышленной площадке карьера "Тополихинский" более чем на 80% выполнены горно-капитальные работы. Снят плодородный слой почвы, выполняется вывозка вскрышных пород, и при необходимости добыча графитовой руды здесь может начаться в течение месяца.

Практически завершено возведение 10,5 км подъездной автомобильной дороги с двумя мостами, наполовину готова дорога, которая соединит карьер и будущую фабрику. Помимо этих объектов на промплощадке карьера разместятся пожарное депо и гаражные боксы для техники.

Также в планах резидента ТОР создать в Октябрьском районе Еврейской автономной области горно-обогатительный комбинат мощностью производства 40 тысяч тонн графитового концентрата в год, его получат из 340 тысяч тонн добытой руды.

Общий объем инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей. Его составной частью также является транспортно-логистический комплекс для отгрузки продукции потребителям, он расположен на второй площадке ТОР – железнодорожной станции Унгун в Ленинском районе.

Сегодня резидент ТОР — ООО "Дальграфит" (входит в холдинг ООО "Группа Магнезит") находится на завершающей стадии подготовки к строительству основных производственных объектов горно-обогатительного комбината.

"Запустить в Еврейской автономной области предприятие полного цикла по добыче и обогащению графитовой руды инвестор планировал еще несколько лет назад", — рассказала заместитель председателя правительства области по экономике Галина Соколова. По ее словам, после получения статуса резидента ТОР реализация проекта вышла на новый уровень, появилась возможность привлечения дополнительных инвестиций.

Компания "Дальграфит" одной из первых приняла решение о вхождении в качестве резидента в территорию опережающего социально-экономического развития "Амуро-Хинганская".

"Механизм ТОР для нашего региона и других дальневосточных субъектов федерации — новая, уникальная мера привлечения инвестиций. Отличным подспорьем для становления нового бизнеса стал пакет льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которые действуют только на Дальнем Востоке", — отметила Соколова.

Генеральный директор ООО "Дальграфит" Виталий Мисютинский считает, что новые инструменты государственной поддержки ощутимо снижают инвестиционные риски при реализации таких крупных проектов, как освоение Тополихинского участка Союзного месторождения графитовой руды. Сделать проект успешным, помогают, в первую очередь, преференции ТОР, которые касаются земли.

"Особенности производства графита предполагают использование больших земельных участков, арендная плата за которые в ТОР невысока. Среди очевидных плюсов — минимум административной нагрузки, а также налоговые льготы. Это налог от 0 до 5% на прибыль в первые 5 лет с момента получения проектом прибыли, а в последующие годы — 12% (без ТОР 20%), нулевой налог на землю, на имущество организаций. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды — 7,6% (без ТОР 30%), пониженные тарифы страховых взносов (общая сумма — 7,6% вместо 30%", — пояснил гендиректор. По его словам, все это поможет сделать будущее производство более конкурентоспособным и выгодным

Месторождение "Союзное" в Октябрьском районе по запасам графита — 13 млн тонн – является вторым в мире. Добытая на карьере руда с содержанием графита 12,5% после обогащения будет превращаться в конечный продукт — графитовый концентрат с содержанием углерода 94%. Спрос на минерал высок как в России, так и за рубежом. Из 40 тысяч тонн, которые будут добываться в ЕАО, 15 планируют отправлять группе компаний "Магнезит" для производства огнеупорной продукции, еще около 5 тысяч тонн пойдет на покрытие дефицита графита в целом в России и 20 — на экспорт.

Что касается промышленной площадки самого горно-обогатительного комбината, то в настоящее время проектирование его объектов полностью завершено. Проектно-сметная документация сдана на Главгосэкспертизу, после прохождения которой компания приступит к строительству обогатительной фабрики.

Также на площадке появятся административно-бытовой комплекс, здание лаборатории с научно-исследовательским отделом и отделом технического контроля, общежитие на 120 человек, а также котельная.

Для подачи на фабрику воды, необходимой для обогащения руды, планируют соорудить водозабор на реке Амур. А новая ЛЭП, которую также построят для нужд предприятия, станет инфраструктурным объектом, который поможет развитию всего Октябрьского района, увеличив его энергетические мощности.

Ожидает заключения государственной экспертизы и проект погрузо-разгрузочного комплекса на железнодорожной станции Унгун в Ленинском районе — вторая площадка ТОР "Дальграфита". Через этот важный транспортный узел обогащенный графитовый концентрат будет доставляться потребителям.

Начало строительства комплекса напрямую связано с реконструкцией железнодорожной ветки Биробиджан – Ленинское. В перспективе с целью более эффективного использования площадки предполагается оказывать дополнительные услуги по отгрузке и приемке различных грузов, к примеру, сои. Для этого здесь планируют построить целую группу складских помещений для хранения.

Как отметил гендиректор "Дальграфит" Виталий Мисютинский, на данном этапе в компании работают 44 специалиста. После выхода ГОКа на проектную мощность здесь смогут трудоустроиться более 300 человек. Средняя заработная плата составит 45 тысяч рублей.

Уже сегодня компания заботится о привлечении и закреплении будущих кадров. В Амурзете планируется построить в несколько этапов многоквартирные дома и таунхаусы. Также в планах приобретение жилья на вторичном рынке.

Квалифицированных специалистов начнут привлекать с началом строительства объектов комбината. Программа привлечения кадров на предприятии полностью готова. Здесь точно знают, сколько человек, каких профессий и когда именно понадобятся. С запуском производства в основном компания будет нуждаться в инженерных кадрах – обогатителях, химиках-технологах, механиках, электриках, специалистах по настройке контрольно-измерительных приборов, автоматическим системам управления. Потребуется много специалистов рабочих профессий.

По словам зампреда Галины Соколовой, площадки "Союзная" в Октябрьском районе и "Унгун" в Ленинском районе на сегодняшний день одни из самых перспективных в регионе. Компания выполнила практически все поставленные задачи в плановом порядке на 2017 год.

"Руководство компании занимает активную позицию, участвует в ВЭФ, инвестиционном совете, рабочих группах, выступает экспертами в рамках национального инвестиционного рейтинга. Мы наладили конструктивный диалог не только в решении производственных задач, но и в реализации инвестиционной политики нашего региона", — сообщила Соколова.

По ее словам, запуск в эксплуатацию крупного промышленного предприятия на территории области будет способствовать развитию как экономики, так и социальной сферы.

Материал подготовлен автором-журналистом из состава Дальневосточной объединенной редакции.