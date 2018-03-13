Более 7 тысяч рабочих мест создаст якорный резидент ТОР «Южная Якутия»

Угледобывающая компания «Колмар» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с пятью муниципальными районами Якутии

13 марта, PrimaMedia. Якорный резидент территории опережающего развития "Южная Якутия" планирует создать более 7 тысяч рабочих мест на своем предприятии. Помогать угледобывающей компании "Колмар" готовить новые кадры будут пять районов Якутии.

Резидент ТОР угледобывающая компании "Колмар" заключила соглашение с пятью муниципальными районами Якутии о стратегическом партнерстве в области обеспечения трудовыми ресурсами.

Стороны договорились вести информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий по привлечению работников из районов, а также поддерживать резидента ТОР в вопросах обеспечения трудовыми ресурсами.

Соглашение стало еще одним шагом в решении вопроса подготовки в районах республики специализированных кадров для промышленных предприятий. При этом акцент компания по-прежнему ставит на создание рабочих мест для местного населения.

В настоящее время 85% из числа сотрудников компании являются жителями Республики Саха (Якутия). Средний возраст персонала – 39 лет. В первую очередь компания заинтересована в привлечении специалистов, занятых на открытых и подземных горных работах.

В условиях, созданных для территорий опережающего развития, "Колмар" планирует задействовать в своих проектах по освоению Инаглинского и Денисовского месторождений угля более 7 тысяч человек. Уже сейчас, по словам бывшего генерального директора компании Сергея Цивилева, число работников превышает 3 тысячи.

"В 2017 году компания приняла на работу 1149 сотрудников, из них 993 человека – местные кадры. Темпы роста по количеству людей очень большие. Нехватка персонала, конечно, очень резко ощущается", — сообщил журналистам Цивилев в ходе посещения строящегося комбината по переработке угля на Денисовском месторождении в конце февраля.

В четвертом квартале прошлого года средняя заработная плата машинистов экскаватора и водителей автомобилей БелАЗ, занятых на открытых горных работах, составила 79 тысяч рублей. Специалисты, занятые на открытых горных работах, получали 103,7 тысяч рублей. Проходчики, машинисты горных выемочных машин, занятые на подземных горных работах, более 110 тысяч рублей, а специалисты, занятые на подземных горных работах — более 138 тысяч.

Нехватка кадров при подобных заработных платах объясняется тем, что реализация новых проектов в ТОР "Южная Якутия" происходит быстрее ранее намеченных сроков. Об этом говорил и полномочный представитель президента России по Дальнему Востоку Юрий Трутнев во время посещения Нерюнгринского района в октябре прошлого года.

Территорию опережающего развития "Южная Якутия" создали в прошлом году. В настоящее время подано пять заявок на 29,8 млрд рублей для реализации проектов в этой ТОР.

Там уже реализуется четыре проекта с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей. В том числе проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". На Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов.

Способствует развитию ТОР и то, что в конце 2017 года депутаты парламента Якутии (Ил Тумэн) поддержали установление нулевой ставки налога на имущество для резидентов "Южной Якутии".

Дальний Восток предоставляет ряд льгот для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток: снижение размера страховых взносов до 7,6% в течение 10 лет (для нерезидентов – 30%), отмена налогов на прибыль и на имущество в течение первых 5 лет (для нерезидентов 20% и 2,2% соответственно) и другие.

Сейчас на территории Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития: "Индустриальный парк "Кангалассы", "Южная Якутия" (Республика Саха (Якутия); "Беринговский" (ЧАО); "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" (Амурская область); "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" (Хабаровский край), "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" (Приморский край); "Камчатка" (Камчатский край); "Южная", "Горный воздух", "Курилы" (Сахалинская область), "Амуро-Хинганская" (ЕАО). Инвесторами подано 390 заявок на 2,4 трлн рублей на реализацию проектов в дальневосточных ТОР. Резидентами стали 184 инвестора, запустивших проекты с объемом частных инвестиций на 2,1 трлн рублей.

Материал подготовлен автором-журналистом из состава Дальневосточной объединенной редакции.