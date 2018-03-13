С землей к горлу: бизнес Приморья засыпал Тарасенко вопросами о кадастре, аренде и военных

Андрей Тарасенко. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Врио губернатора пообещал предпринимателям создать специальную комиссию и даже сделать ее решения обязательными для себя

13 марта, PrimaMedia. Более половины вопросов, которые представители малого и среднего бизнеса Приморья задали в ходе встречи с главой региона Андреем Тарасенко сегодня, 13 марта, так или иначе касались проблем с земельными участками. По выражению одного из участников встречи, земля на юге края для предпринимателей — не что иное, как "средство производства". А вот отношения с собственником этого самого средства (то есть с государством в различных его ипостасях) для местного бизнеса – вечная боль. Глава региона, судя по всему, эту боль прочувствовал и отреагировал. Подробности – в материале ИА PrimaMedia.



Встреча врио губернатора Приморья с представителями МСП. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

На встрече 13 марта тему земельных отношений задала президент НП "Гильдия риэлторов Приморского края" Ольга Тимошина.

— Любой бизнес развивается, когда есть объект недвижимости, когда есть земельный участок, — заявила Тимошина. — И много у нас вопросов: что планируется сейчас в работе департамента земельных и имущественных отношений Приморского края? Именно сегодня там работа "тормозит", и все, что там происходит сейчас, не является продвижением работы бизнеса. Есть предложение: нужно создать отдельную площадку для улучшения работы департамента.

Андрей Тарасенко признал, что к "этому департаменту" действительно много вопросов. Но и сама ситуация с землей в крае – куда как непроста.

— Новый Генплан Владивостока, "дальневосточный гектар", ТОРы, СПВ – везде нужно выделение земли. Получился какой-то торг этой землей. И все в итоге недовольны. Чтобы вы хотите? – спросил врио губернатора у аудитории.

И именно Яна Шестун, руководитель юридической фирмы в области земельных отношений и строительства, объяснила всем и каждому, что такое земля в Приморье и чего на ней не хватает бизнесу.

— Земля — это не предмет торговли, риэлторских сделок. Это — средство производства. Андрей Владимирович, у нас нет стабильных отношений между арендодателем в лице государства и предпринимателем-арендатором. Гражданский кодекс РФ гарантирует обеспечение прав и возлагает обязанности на обе стороны арендных отношений. И исключает злоупотребление правом любой из сторон. Арендодатель же в лице департамента земельных и имущественных отношений меняет каждый год размер арендной платы, — говорила госпожа Шестун. — С 2014 года применяется кадастровая стоимость, с 2015 года поменялся порядок исчисления арендной платы — 2% от кадастровой стоимости в год. Но тут поднялась кадастровая стоимость, а президент России Владмир Путин недавно сказал, что во многих регионах она кратно завышена! За 6 месяцев 2017 года в крае была признана необоснованно завышенной кадастровая стоимость 200 участков, завышена на сумму 10 млрд рублей. Нестабильное отношение со стороны государства, а бизнес этого не любит. В ваших полномочиях установить четкий порядок установления арендной платы.

Тут же Яна Шестун выступила с предложением – создать в крае специальную комиссию, которая бы как раз помогла бы установить эту самую стабильность. И ждать с этим нельзя.

— А то рост — в два раза (арендной платы – ред.) за последние 2 года. Я понимаю: бюджету нужны деньги. Но мы же с вами в диалоге? Две сотки земли под шиномонтаж или еще какой-то бизнес – и 40-50 тысяч рублей в месяц аренды! Не может предприниматель столько платить, в итоге — нет рабочих мест, нет налогов, — сказала Шестун.

И слово было сказано.

— Сделаем такую комиссию, — пообещал Андрей Тарасенко.

И напомнил, что только с 1 января этого года власти субъектов получили полномочия по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. А до 1 января расчетами занималась Кадастровая палата РФ и "спускала" цифры в регионы.

Еще через двух выступающих (или, скорее, просителей) микрофон оказался у предпринимателя из Надеждинского района, который сообщил, что за 2 последних года кадастровая стоимость земли в "отягощенном ТОРом" районе увеличилась в пять раз, и из-за этого малый бизнес там вымирает как вид.

— Ситуация очень тяжелая. Приезжайте к нам, поговорите не с чиновниками, а с людьми, — пригласил главу региона выступающий.

Глава региона, в свою очередь, пообещал подготовить инициативу в Госдуму, чтобы сделать "кадастровую переоценку", и попенял Кадастровой палате, которая, по словам Тарасенко, зачем-то "возбудила людей" своими, как оказалось, зачастую завышенными "цифрами".

— Вместе с комиссией (которую только что пообещал создать – ред.) сделаем такую переоценку, — уверенно сказал врио губернатора.

Предприниматель Людмила Левченко тут же расширила круг задач будущей комиссии, подняв вопрос о тех земельных участках, сроки действия арендных договоров на которые истекли, но арендаторы продолжают вносить плату и продолжать там свою деятельность . Но им, арендаторам, страшно.

— Деньги мы платим, но за нами стоят всякие... Если человек уже 20 лет арендует участок, то ему нужно дать приоритет при продлении аренды. Без аукционов, — сказала госпожа Левченко, выразив, пожалуй, мнение всех земельных арендаторов страны. — Много таких "подвешенных" договоров. Может, можно какой-то пункт в договоре, чтобы если арендатор ведет себя добросовестно, то ему потом просто перезаключить договор аренды?

Тут сразу вспомнилось, что этот самый вопрос – как продлить пользование участком без объектов капитального строительства, минуя участие в аукционе – поднимался здесь же, в здании администрации края, в декабре 2016 года. Тогда представители департамента земельных и имущественных отношений заверили, что предприниматели, чьи договоры закончились, могут продолжать вносить арендную плату и пользоваться участком дальше. Но это только в пределах Владивостокской агломерации. Другие же муниципалитеты вольны требовать освобождения участков, когда аренда закончилась, и устаивать торги — и здесь краевые власти им не указ.

А тем временем в 2018 году в обсуждение проблемы включилась Яна Шестун, которая подтвердила – да, суды признают такие "продленные по умолчанию" арендные договоры как заключенные на неопределенный срок.

— Но в любой момент могут заявиться разные люди в департамент (земельных и имущественных отношений ПК – ред.) и потребовать выставить такой участок на аукцион. И за месяц вы должны его освободить, — предупредила юрист. — У нас есть предложение о законодательной инициативе: откорректировать Земельный кодекс РФ (скорее всего, вот эту статью – ред.) и гарантировать многолетним добросовестным арендаторам перезаключение договоров без торгов.

И вновь Андрей Тарасенко дал обещание – не нарушать объявленный в 2016 году "мораторий" на торги для, естественно, добросовестных пользователей.

— Я этого пока не нарушу. Выработаем обращение в Госдуму. Такой опыт (законотворческой инициативы – ред.) успешный у нас есть, — заверил аудиторию глава региона и стал слушать про проблемы краевых аграриев – с семенами и "Русагро".

Но земля не отпускала большой зал заседаний АПК. Известный ритейлер и девелопер Дмитрий Сулеев жаловаться ни на что не стал, а сразу перешел к предложениям, как активизировать в крае оборот земель с коммерческим потенциалом. Предложил следующее: установить муниципалитетам планы по сбору арендной платы за муниципальные земли (чтобы чиновники не сидели на "сене", а активно выставляли не востребованные пока участки на торги); ввести плату за отклонения от предельных параметров в правилах землепользования (чтобы проекты крупных застройщиков не останавливались в случае таких отклонений, а могли двигаться дальше, пополнив при этом бюджет); создать условия, при которых выгодно будет использовать земли сельхозназначения именно по прямому назначению, а вот сдавать их в аренду или же торговать ими – невыгодно.

И снова слово было сказано. И даже не одно.

— По земле — очень много вопросов. Обязательно нужно создать такой рабочий орган, чтобы все вопросы решать, это просто необходимо. Будет создан такой орган, в ближайшие дни мы его огласим. Подумаем, как наделить этот орган такими полномочиями, чтобы его решения были обязательны для меня, — обрисовал статус будущей комиссии врио губернатора.

После таких слов предприниматели – участники встречи вернулись к теме земли всего два раза. Депутат Думы Владивостока Евгений Тесленко предложил решить судьбу бараков и частного сектора краевого центра (особенно в Голубиной пади) с помощью реновации – то есть расселить немногочисленных жителей, а землю отдать девелоперам. Андрей Тарасенко — ранее неоднократно высказывавшийся против "точечной" застройки в краевом центре – идею, как кажется, не воспринял. Зато напомнил, что городские застройщики как не заботились, так и не заботятся о том, чтобы во Владивостоке появились нормальные парковки. Какая уж тут реновация, надо полагать.

А вот выступление директора "ДНС Девелопмент" Александра Голутвина, закрывшее земельную тему 13 марта, что называется, "зашло".

— Мы построили "Авиаполис "Янковский", строим завод железобетонных конструкций. На сегодняшний день у нас есть два земельных участка, где летом мы собираемся запустить жилищное строительство: это участок в 9 га в районе Варяга, где мы планируем построить 120 тысяч кв. метров жилья, школу, детский сад, а также — участок в 8 га на Де-Фризе, где мы планируем 50 тысяч кв. метров жилья построить, и школа, и детский садик, — доложил Голутвин.

Таких проектов в крае немного, продолжил выступающий, но нет для них единого центра для общения с администрацией, муниципалитетами, институтами развития и прочими госорганами. А ведь пообщаться есть о чем.

— По Варягу: земля обременена военным лесничеством. Вопрос мы решаем давно. Мы выиграли на аукционе право на комплексное освоение участка, в прошлом году подготовили проект – и вопрос подвис. По Де-Фризу тоже есть вопросы, — рассказывал директор "ДНС Девелопмент".

И еще одно слово было сказано. В частном, так сказать, порядке.

— Я двумя руками помогу. Что я скажу по земле министерства обороны. У меня есть договоренность с министерством, что по любой их земле – в рамках разумного, разумеется, чтобы не было там складов, арсеналов – вопросы решаемы, можно договориться, — сообщил глава региона, предложив девелоперам подготовить соответствующее обращение с соответствующим обоснованием.

И вообще — смело обращаться по таким вопросам к вице-губернатору Алексею Немкову (как раз курирует, среди прочего, вопросы земельных, имущественных отношений и градостроительства – ред.).

А то цены на жилье во Владивостоке — невероятные.