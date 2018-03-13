Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку деревьев в пригороде Владивостока

Система КЕДР контролирует полет дрона. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Лесозащитники учат дроны распознавать пеньки и поваленные деревья, а также отличать нелегальные лесосеки от ветровалов

13 марта, PrimaMedia. Экологи из WWF вместе с инспекторами департамента лесного хозяйства Приморского края апробировали новый способ выявления незаконных рубок. Вместе со спутниковым мониторингом системы КЕДР на борьбу с нарушителями законодательства призваны дроны, которые смогут сэкономить время и силы рейдовых групп при отработке поступающих сигналов, сообщает ИА PrimaMedia.

Диспетчеру системы космического мониторинга лесов КЕДР поступило сообщение от общественности о вероятной нелегальной рубке деревьев в районе поселка Емар. Проверить эту информацию сотрудники лесного отдела Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы вместе с инспекторами Департамента лесного хазяйства Приморского края решили с помощью беспилотника.

Во время тестового полета дрон отработал поступивший сигнал. Специалисты сформировали миссию для беспиолтника и наметили маршрут по заданным координатам в район вероятной незаконной рубки.

Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку в пригороде Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку в пригороде Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку в пригороде Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF Дмитрий Сычиков. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Для тестового полета был выбран обычный бытовой квадрокоптер. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Для тестового полета был выбран обычный бытовой квадрокоптер. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Беспилотник помог обнаружить незаконную рубку в пригороде Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

"В программе КЕДР сформировали полетное задание по координатам. Дрон улетел на расстояние порядка шести километров и проверяет тот сигнал, который поступил от общественности. Все в автоматическом режиме. Мы только нажимаем кнопку пуска, а он сам летит и знает, что снимать. Высота полета также заданная и варьируется от ландшафта, дрон сам держит определенное расстояние над поверхностью земли. Может снимать как фото, так и видео", — рассказал на месте запуска квадрокоптера руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF Дмитрий Сычиков.

Вернувшись через 15 минут после взлета, дрон принес ценную информацию – на фотографиях, сделанных в заданном квадрате, можно было различить пни и поваленные деревья. Данные о координатах этого места были загружены в планшет с установленной системой КЕДР и переданы инспекторам лесной охраны. На месте рейдовая группа обнаружила следы незаконной рубки деревьев – ясеня и дуба. Нарушителей поблизости не оказалось.

Кадр с беспилотника. Фото: предоставлено WWF Кадр с беспилотника. Фото: предоставлено WWF Кадр с беспилотника. Фото: предоставлено WWF Для тестового полета был выбран обычный бытовой квадрокоптер. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Незаконная рубка в пригороде Владивостока. Фото: предоставлено WWF Незаконная рубка в пригороде Владивостока. Фото: предоставлено WWF Специалист по информационным системам Департамента лесного хозяйства Николай Иожиц. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

"Космические снимки используются нами более двух лет и система КЕДР постоянно совершенствуется. В ее основе лежат алгоритмы на нейронных сетях, что предусматривает постоянное обучение на большом количестве примеров. И с каждым разом система, обучаясь, дает более достоверные сигналы. В течение двух лет мы эту систему учим обнаруживать точные сигналы", — рассказал специалист по информационным системам Департамента лесного хозяйства Николай Иожиц.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы научить программу не только видеть так называемое лесоизменение, но и отличать ветровал от незаконной рубки, а также определять выход лесосек за разрешенные границы.

Пульт управления системой мониторинга КЕДР расположен в Департаменте лесного хозяйства Приморского края. Здесь диспетчеры принимают сигналы со спутников и от общественности о вероятном расположении незаконных рубок. Лесоизменения отображаются на карте в виде красных точек. И чем их больше, тем масштабнее вырубка.

"Часто для проверки таких сигналов приходится преодолевать большие расстояния, в том числе и пешком – застревая то в снегу, то в болотах, в один день ехать сто километров в одну сторону, в другой день — двести километров в другую. Применение дронов значительно облегчит нам эту работу, увеличит эффективность. Если раньше мы за день могли проверить, например 10 сигналов, то с его помощью сможем и 20 и больше. С беспилотником нам на одну проверку потребуется 20-30 минут, не нужно будет тратить бензин, время и силы. Если факт подтверждается, тогда можно ехать. Прежде мы могли потратить полдня, чтобы добраться до места и увидеть, что это просто ветром повалило несколько деревьев. Обидно. С беспилотником все будет намного проще", — сообщил диспетчер пульта системы КЕДР, государственный лесной инспектор Игорь Грицаенко.

Пульт управления системой спутникового мониторинга КЕДР расположен в Департаменте лесного хозяйства Приморского края. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Государственный лесной инспектор Игорь Грицаенко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пульт управления системой спутникового мониторинга КЕДР расположен в Департаменте лесного хозяйства Приморского края. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Автомобиль рейдовой группы Департамента лесного хозяйства. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пульт управления системой спутникового мониторинга КЕДР расположен в Департаменте лесного хозяйства Приморского края. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Специалисты отмечают, что применение беспилотников с использованием системы КЕДР было апробировано на обычном бытовом квадрокоптере. В дальнейшем планируется оснащение лесничеств края дальномагистральными дронами самолетного типа, которые смогут в автоматическом режиме получать полетные задания от системы мониторинга и отрабатывать поступившие сигналы.

За полгода работы системы КЕДР — с июля по декабрь 2017 года — в Дальнереченском и Рощинском лесничествах Приморского края было выявлено 14 незаконных рубок, объемом 331,7 кубометров древесины. Ущерб государству составил порядка 24,3 млн рублей.