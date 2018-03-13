Вдоль Партизанского проспекта во Владивостоке запретили остановку и стоянку авто

Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" устанавливают на Партизанском проспекте. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Решение об установке запрещающих знаков обусловлена регулярными транспортными заторами (КАРТА)

13 марта, PrimaMedia. Знаки "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор" устанавливают на Партизанском проспекте во Владивостоке. Запрет остановки и стоянки будет действовать по обеим сторонам Партизанского проспекта от пересечения с Уборевича до автобусной остановки "Инструментальный завод" и в обратном направлении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

"Решение об установке запрещающих остановку и стоянку знаков обусловлена регулярными транспортными заторами, причиной которых являются автомобили, припаркованные на правой полосе дороги, — отметил начальник отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства Олег Уланов. — Автомобилистам, движущимся из центра города, приходится перестраиваться и продолжать движение по проспекту только в одну полосу, что, соответственно, создает дополнительные затруднения".

Многие, кстати, оставляют здесь свои машины не только днём, но и ночью. Это также существенно мешает работе спецтехники, в том числе и снегоуборочной.