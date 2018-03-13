Сезон охоты стартует в Приморье в конце марта

13 марта, PrimaMedia. Сезон весенней охоты на пернатую дичь традиционно начинается в конце марта. Разрешено добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красные книги РФ и Приморья. На охоте приморцы должны при себе иметь охотничий билет и разрешение на оружие, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.
"В южных районах края: Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском муниципальных районах, а также в ЗАТО Фокино, Арсеньевском, Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском, Владивостокском городских округах сезон продлится с 24 марта по 2 апреля", – проинформировали специалисты департамента охотничьего надзора Приморского края.
В центральных и северных районах весенняя охота начнется в апреле.
"В центральных районах: Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, Спасском, Дальнегорском, Лесозаводском городских округах – охота разрешена с 7 по 16 апреля. В северных районах: Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах и в Дальнереченском городском округе – с 21 апреля по 30 апреля включительно", – добавили они.
Специалисты департамента напоминают, что приморцы должны строго соблюдать правила охоты, исполнение которых контролируют 10 оперативных групп государственного охотничьего надзора совместно с полицией и Росгвардией.
"Разрешено добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края. Весенняя охота проводится только из укрытий, засидок, шалашей с подсадными утками и гусями, чучелами, профилями", – подчеркнули в департаменте.
Кроме того, в охотугодьях разрешается нахождение с зачехленным, разряженным оружием для устройства укрытий, шалашей, расстановки профилей и чучел не ранее чем за 36 часов до начала установленного срока весенней охоты.
Правила поведения на охоте. ПАМЯТКА.
Охотник обязан иметь при себе:
– охотничий билет;
– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях;
– осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.
Во время охоты запрещается:
– осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья;
– стрелять по неясно видимой цели;
– стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;
– стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем за 15 метров от соседнего стрелка);
– стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.
В период осуществления весенней охоты на селезней, уток и гусей запрещается:
– нахождение вне мест засидок, укрытий и шалашей с заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием;
– нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором. В том числе в транспортных средствах, не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным или имеющим патроны в магазине охотничьим огнестрельным оружием;
– применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными;
– применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;
– применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее 5 миллиметров и пулями;
В период весенней охоты запрещается охота:
– на вальдшнепа на утренней тяге;
– с подхода;
– на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;
– запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу.
При проведении охоты необходимо строго соблюдать правила охоты, техники безопасности при обращении с оружием, пожарной безопасности. Категорически запрещается выжигать растительность.