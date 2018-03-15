Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: Дальний Восток будет развиваться не только экономически, но и культурно

Президент Владимир Путин поддержал масштабную программу по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке

15 марта, PrimaMedia. Фестиваль "Территория Сахалин" станет первым крупным шагом в реализации программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Пройдёт фестиваль с 3 декабря по 10 декабря 2018 года. Об этом заявил народный артист России Евгений Миронов. Депутат от Сахалина Георгий Карлов выразил уверенность, что Дальний Восток должен развиваться не только экономически, но и культурно, от этого зависит состояние социальной среды в макрорегионе, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Поддержанную Президентом Владимиром Путиным программу по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке считаю весьма актуальной и, по-хорошему, это нужно было делать давно. Если мы хотим преобразовать Дальний Восток в территорию высокого экономического развития, готового конкурировать и даже опережать экономические центры азиатско-тихоокеанского региона, то нужно добиваться высокого уровня не только в сфере промышленности, технологий, но и в сфере культуры, социального развития территорий. Ведь острейшей проблемой для ДВ остаётся исход населения в европейскую часть России. Едут за работой, за образованием, за социальными и культурными условиями жизни. Задача Правительства РФ и законодателей — понять запрос населения на данной территории и удовлетворить его. Так мы остановим отток, — сказал Георгий Карлов.

Также парламентарий отметил, что новая программа соответствует идее партийного проекта "Единой России" "Театры малых городов". Его реализация рассчитана на период 2017-2019 г. Цель проекта — поддержать жизнеспособность и сохранность малых муниципальных театров. Таких культурных объектов на территории Дальнего Востока масса, и все они нуждаются в поддержке.

Евгений Миронов подчеркнул, что настало время направить силы на развитие театрального искусства на ДВ. Фронт работы на дальневосточном направлении теперь заключается не только в развитии экономики, но и культуры.

В рамках реализации программы по развитию театрального искусства планируется организация фестивалей театров малых городов, общерегиональные мероприятия, обменные гастроли, когда российские коллективы отправляются в зарубежные страны, а их труппы едут в регионы ДВ. Участвовать будут артисты Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР.

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