Рассмотрение дела экс-мэра Владивостока отложено на 27 марта

Тверской районный суд Москвы. Фото: Сайт Тверского районного суда Москвы

В ходе слушания 13 марта прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела

14 марта, PrimaMedia. Заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании "Востокцемент" Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова перенесено на 27 марта, передает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

В ходе слушания 13 марта прокурор огласил материалы трёх томов уголовного дела.

Напомним, 27 февраля в Тверском суде Москвы завершилось первое слушание уголовного дела по существу. Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 миллиона рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.

Ранее Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.