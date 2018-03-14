Владивосток утопает в 10-балльных пробках

Все стоит в районе Луговой. Фото: ИА PrimaMedia

Третий рабочий день подряд утро для жителей краевого центра превращается в настоящий ад (ФОТО, КАРТА)

14 марта, PrimaMedia. Владивосток третий рабочий день подряд стоит в жутких пробках. Сервис "Яндекса. Пробки" на 9.00 оценивал дорожные заторы в городе в 10 баллов. Вчера днем начал таять снег, а ночью растаявшая снежная масса превратилась в гололед, превратив дороги и пешеходные дорожки в настоящий каток. Это незамедлительно сказалось на дорожной обстановке в городе, сообщает ИА PrimaMedia.

Пробки начинаются от придомовых территорий, многие автолюбители банально не могут выехать из своих дворов. Традиционно все стоит по направлению в город на ул. Калинина, Олега Кошевого. Спортивная, Фадеева, Борисенко, Луговая практически полностью парализованы. Затруднено движение до Светланской, 191. Кое-где проезд затруднен из-за ДТП.



Пробка в районе ул. Спиридонова. Фото: ИА PrimaMedia

Отметим, что в центре города движение относительно свободное, но Алеутская и Океанский Проспект не изменяют своим привычкам – на этих участках автомобили движутся со скоростью 5-10 км/ч.

Кроме этого, как отмечают горожане, проблематично выехать из районов не только на переполненных автобусах, но и на такси.